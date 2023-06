Elon Musk et les agriculteurs incendient la proposition du gouvernement irlandais d’abattre 200 000 vaches pour atteindre les objectifs de l’UE en matière de changement climatique

Elon Musk a pesé au cours du week-end sur les informations faisant état d’une proposition du gouvernement irlandais d’abattre environ 200 000 vaches afin d’atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de changement climatique.

« Cela doit vraiment cesser. Tuer des vaches n’a pas d’importance pour le changement climatique », a tweeté Musk samedi, en réponse à l’auteur Ashley St. Clair.

St. Clair avait tweeté un éditorial publié par Cowboy State Daily intitulé « L’Irlande cherche à tuer 200 000 vaches pour lutter contre le changement climatique ; les troupeaux américains sont-ils les prochains ? »

Le Telegraph, le journal national britannique, a récemment rapporté que le gouvernement irlandais envisageait un plan d’abattage de 200 000 bovins sous la pression de Bruxelles.

LES AGRICULTEURS EUROPÉENS EN RASENT LES POLITIQUES CLIMATIQUES CHOQUENT L’ETABLISSEMENT POLITIQUE

Selon le journal, une option envisagée par les Irlandais Département de l’agriculture réduire d’un quart les émissions de l’agriculture d’ici 2030, c’est initier l’abattage de 65 000 vaches par an pendant trois ans, réduisant ainsi de 10 % le cheptel laitier national. La proposition serait proposée comme une option volontaire aux agriculteurs vieillissants en tant que « régime de sortie de retraite ».

Le ministère irlandais de l’Agriculture a depuis déclaré que les rapports faisaient référence à un « document de modélisation » inclus dans un « processus délibératif », mais aucun plan final n’a été convenu.

« Des rapports comme celui-ci ne font qu’alimenter davantage l’idée que le gouvernement travaille dans les coulisses pour saper nos secteurs laitier et d’élevage », a déclaré Tim Cullinan, président de l’Irish Farmers ‘Association, au Telegraph, avertissant que la production de bœuf changerait simplement. hors du pays si le plan devait être appliqué. « Bien que certains agriculteurs souhaitent peut-être quitter le secteur, nous devrions tous nous concentrer sur la création d’une voie permettant à la prochaine génération de se lancer dans l’agriculture. »

« Nous sommes la seule industrie avec une feuille de route importante et, pour être tout à fait honnête avec vous, notre troupeau n’est pas plus grand qu’il ne l’était il y a 25 à 30 ans », a déclaré Pat McCormack, président de l’Irish Creamery Milk Suppliers Association. ajoutée. « Peut-on en dire autant de l’industrie du transport, peut-on en dire autant de l’industrie aéronautique ? »

UN AGRICULTEUR S’EXPRIME CONTRE LE FORCEMENT DES VACHES À PORTER DES COUCHES POUR CONTENIR LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE : « GONE TO LOONY TOWN »

L’Irish Independent a d’abord rendu compte du document du ministère irlandais de l’Agriculture, révélant qu’une compensation de 5 000 € par vache était proposée.

L’homme politique irlandais Peadar Tóibín, chef du parti Aontú, s’est exprimé devant le Parlement irlandais la semaine dernière, citant des chiffres du Farming Independent montrant que 200 000 bovins seront abattus d’ici 2025.

« Juste un an et demi. C’est une menace incroyable pour le secteur agricole, qui coûte environ 600 millions d’euros. Aujourd’hui, 25 % de la viande bovine importée dans l’Union européenne provient désormais du Brésil », a déclaré Tóibín lors d’une conférence de presse. une séance le 30 mai. « Comment est-il écologique de tuer de larges pans de l’Amazonie, d’importer ce bœuf du Brésil pour remplacer le bœuf irlandais qui a été abattu ici dans cet État. C’est une menace importante qui pèse sur les agriculteurs de ce pays, et nous devons avoir un débat qui se cristallise exactement quel est le plan de ce gouvernement. »

« Les Irlandais le savent grâce à la famine de la pomme de terre », a déclaré le géologue australien Ian Plimer à Sky News à propos du plan annoncé pour le bétail irlandais. « Un tiers de leur population est mort, un tiers a émigré, et la même chose se produira. Ils perdront des gens productifs d’Irlande, et ils iront ailleurs. » Plimer a ajouté que la proposition « ne se terminerait qu’en catastrophe ».

Dans un article d’opinion, Jamie Blackett du Telegraph a averti : « Il semble de plus en plus clair qu’il existe un programme éco-moderniste pour éliminer complètement la viande conventionnelle. Ce n’est pas seulement la foule de la rébellion Extinction non plus ; . »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est très chanceux que nous soyons hors de l’UE ou nous pourrions être confrontés à la même pression de Bruxelles. Maintenant, nous ne pouvons qu’espérer que Rishi Sunak, qui représente une circonscription fortement rurale dans les Yorkshire Dales, comprenne ce qui est en jeu pour les communautés agricoles. « , a écrit Blackett.