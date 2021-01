Le fils d’Elon Musk, la première coupe de cheveux de X AE A-XII est inspirée des Vikings. La mère de l’enfant, la pop star Grimes, lui a donné une coupe à la maison et a publié à peu près la même chose sur ses histoires Instagram. La chanteuse, jeudi, a donné un aperçu de la coupe de cheveux inhabituelle qu’elle a donnée à son fils curieusement nommé et les résultats sont tout simplement incroyables. Le petit garçon de 8 mois a bercé le nouveau look de style mohawk qu’il arborait. La femme de 32 ans a capturé une photo de son munchkin, qu’elle appelle X pour faire court, occupée à jouer avec ses jouets dans la baignoire. Elle a partagé une photo du tout-petit prise de derrière lui.

La musicienne a posté une autre photo où elle peut être vue en train de couper les serrures de son bébé avec des ciseaux. Sa mère continue de couper les cheveux de X dans la deuxième histoire alors qu’il est absorbé par sa pièce. On peut remarquer le joli et délicat style de tresse que Grimes porte sur la couronne de ses cheveux. La musicienne a précisé que la coupe de cheveux qu’elle avait finalement donnée à X était inspirée de la série télévisée britannique historique The Last Kingdom. Dans la troisième histoire Instagram, elle a partagé une photo de profil avant du bébé mais a caché son visage avec un emoji de panda. Avec la photo, elle a estimé que l’émission Netflix est un «chef-d’œuvre».

Grimes et Musk ont ​​accueilli leur premier enfant X le 4 mai 2020. Le couple a initialement nommé le nouveau-né X Æ A-12, mais l’a ensuite changé en X AE A-XII.

L’utilisation de caractères spéciaux et de chiffres dans un nom enfreint la loi de dénomination en Californie. Lorsqu’ils ont révélé le nom de leur fils, plusieurs personnes ont été perplexes quant à la façon dont le nom était censé être prononcé. Musk, dans une interview avec le comédien Joe Rogan, a expliqué la prononciation du nom de son fils.

Le PDG de Tesla a révélé que Grimes, qui est excellent dans les noms, était celui qui avait inventé le nom. Quant à la façon dont il est prononcé, Musk a déclaré à l’animateur de podcast Joe Rogan que le nom n’était que la lettre X. Il a ajouté que le Æ dans son nom devrait être prononcé Ash. Il a admis que l’A-12 au nom de son fils était sa contribution. Il représente l’Archange 12, un avion construit pour la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis. Par conséquent, X Æ A-12 se prononce comme X Ash A-12 ou Ex Ash A Twelve.