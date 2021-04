Elon Musk veut que les humains colonisent la lune. Il n’est peut-être plus le seul. Le PDG de Tesla et le patron de SpaceX ont mentionné avoir mis des humains sur la planète rouge à plusieurs reprises et y ont même mis un calendrier: 2026. Bien que la NASA ait eu une date ultérieure, il se peut enfin que quelqu’un le soutienne. La NASA a récemment annoncé son partenariat avec SpaceX pour revenir sur la Lune d’ici 2024. Suite à cette annonce, Scott Hubbard, qui dirigeait auparavant le programme Mars de l’agence, espérait qu’il y aurait des nouvelles sur les futurs voyages en équipage sur la planète rouge. Et c’est arrivé – le communiqué de presse de la NASA mentionnait Mars.

« C’est quelque chose que j’espérais voir », a déclaré Hubbard, qui est également un conseiller de SpaceX. Raconté Interne du milieu des affaires. « Pour qu’il soit clair … qu’ils gardent un œil sur l’objectif de Mars et y travaillent de cette manière intérimaire. »

Elon Musk a souvent dit qu’il voulait amener les gens sur Mars le plus tôt possible. Il s’attendait à avoir 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050, il a dit dans 2020.

Musk en février 2021 a pour la première fois mentionné un calendrier pour amener les humains sur la planète rouge. «Cinq ans et demi», a déclaré Musk.

Bien que ce ne soit pas une échéance difficile. Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une série d’avancées technologiques qui doivent être faites dans l’intervalle. «L’important est que nous établissions Mars comme une civilisation autonome», a-t-il déclaré.

La chose étrange est que la date limite peut être un peu ambitieuse, car même la principale agence spatiale américaine, la NASA, avait une date beaucoup plus différente, sept ans après l’époque de Musk, mais les premiers humains ne devraient pas arriver sur un financement de la NASA. fusée jusqu’en 2033 au moins. Cela fera partie de la mission Artemis – vers la Lune et Mars – qui verra d’abord une présence durable établie sur la surface lunaire.

Musk a également répondu à d’autres questions sur Mars. «Au fil du temps, vous pouvez faire de Mars la Terre en terraformant la planète en la réchauffant», a déclaré Musk.

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait ses enfants à se rendre sur Mars lors d’un futur voyage en fusée, il a répondu « si nous parlons du troisième ou du quatrième ensemble d’atterrissages sur Mars, je serais d’accord avec cela », ajoutant que « jusqu’à présent, aucun d’entre eux sautent pour aller sur Mars ».

Mais les humains qui survivent au voyage vers Mars peuvent être un peu ambitieux – Une étude a révélé que les structures productrices d’énergie dans les cellules pourraient être la raison pour laquelle les astronautes sont confrontés à des risques pour la santé dans l’espace.

Au fil des ans, les astronautes ont signalé une perte osseuse et musculaire, tandis que certains ont développé des troubles immunitaires ou des problèmes cardiaques et hépatiques – tous qui ont été peuvent être déclenchés par la même chose.

Frank Borman a probablement été la première personne à se faufiler dans l’espace. Borman faisait partie de la mission Apollo 8 de la NASA, qui a décollé d’une rampe de lancement en Floride le 21 décembre 1968. Au cours des six jours suivants, la mission est entrée dans l’histoire en faisant le tour de la lune et en rentrant chez elle. Mais Borman, qui dirigeait la mission, est devenu mal à l’aise au début. «J’ai vomi plusieurs fois», se souvient-il dans une interview en 1999.

Le mal de l’espace n’est pas le seul effet secondaire à accompagner le frisson de quitter la Terre. Un rapport de la NASA de 2015 a identifié 30 facteurs qui pourraient rendre les astronautes malades et incapables de faire leur travail. Et il y en a peut-être plus, dit-il. Jusqu’à ce que les gens visitent Mars, il sera difficile de prédire pleinement ce qui pourrait mal tourner.

Certains des risques connus ne sont ni simples ni mineurs: en plus du mal de l’espace, il y a des radiations – des particules subatomiques à haute énergie qui traverseront la peau d’un astronaute, endommageant les cellules à l’intérieur et à l’extérieur. Les os et les muscles des voyageurs spatiaux peuvent également s’affaiblir car ces parties du corps n’ont plus à travailler constamment contre la gravité. Le sang et d’autres liquides des parties inférieures du corps peuvent s’accumuler dans les parties supérieures du corps, y compris autour du cerveau. Un effet secondaire: les astronautes peuvent souffrir d’une perte auditive.

La nouvelle étude du biologiste des systèmes, Afshin Beheshti, qui a été menée par Dataf du GeneLab de la NASA, a examiné les protéines et les ARN dans chaque échantillon. L’équipe a également examiné le sang et l’urine de 59 astronautes. Les vols spatiaux semblent y avoir causé de nombreux changements biochimiques. Un symptôme: les voyageurs de l’espace avaient plus de produits chimiques connus pour déclencher l’inflammation. Les chercheurs ont également découvert des signes de stress oxydatif, un type de dommage cellulaire. Ces dommages peuvent être dus à des mitochondries qui fonctionnent mal.

