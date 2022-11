La membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a été une critique agressive d’Elon Musk et depuis sa prise de contrôle de Twitter, la première a critiqué le magnat de SpaceX pour ses règles et règlements. Maintenant, une vidéo parodique montre comment les deux, qui se sont foutus de manière hilarante, ont mis de côté leurs différences de la manière la plus hilarante. Le faux clip semble être édité à l’aide d’extraits de deux interviews différentes auxquelles le duo a participé à des occasions distinctes. Cependant, il est assemblé de manière à ce que Musk et Ocasio-Cortez semblent être assis face à face lorsqu’ils conversent ensemble.

Alors que le rôle de Musk dans le clip parodique provient de son entretien de décembre 2018 avec le correspondant de ” 60 Minutes ” Leslie Stahl, le rôle d’Ocasio-Cortez est tiré de son entretien ” 60 Minutes ” de 2019 avec Anderson Cooper de CBS. Sur fond de musique intense, la vidéo présente Musk et Ocasio-Cortez engagés dans une conversation intime. Dans un effet dramatique, le clip démarre avec la députée souriante, puis passe brusquement à un cadre avec un musc rougissant.

C’est Ocasio-Cortez, qui entame la conversation intime, “Je m’excuse.” Musk répond: “Personne n’est parfait.” Un demi-sourire Ocasio-Cortez dit: «Je brise toutes les règles. J’enfreins toutes les règles. Puis Musk rétorque: «Je suppose que oui. Tout le monde fait des erreurs. Qui sait?” La conversation se poursuit jusqu’à ce que la musique s’intensifie davantage et que Musk dise : “Allons-y.” La scène est coupée avec la réponse d’Ocasio-Cortez “Ouais, absolument. Absolument.” Regardez la vidéo ici :

La vidéo a amassé plus de 11,2 millions de vues sur le site de micro-blogging, recueillant ainsi des réponses hilarantes de la part des utilisateurs de Twitter. L’un d’eux a dit: “Je suis tellement mal à l’aise en ce moment après avoir regardé ça.”

Je suis tellement mal à l’aise en ce moment après avoir regardé ça – Matt_in_Iowa (@schroth_matthew) 23 novembre 2022

Un autre a ajouté: “C’est la pire chose que j’ai vue de ma vie mais j’adore ça”

C’est la pire chose que j’ai vue de ma vie. J’adore ça— Swann Marcus (@SwannMarcus89) 23 novembre 2022

Un autre a commenté : « La chose la plus folle que vous verrez sur Internet aujourd’hui. Je pleure de rire », a déclaré un

La chose la plus folle que vous verrez sur Internet aujourd’hui. Je pleure de rire 🤣🤣🤣— Frankenstein (@ Zander4lf) 24 novembre 2022

Le clip a également suscité une réponse d’Elon Musk sous la forme d’une émoticône représentant un cœur.

Musk et Ocasio-Cortez ont été mêlés à des querelles à plusieurs reprises auparavant. Lorsque la membre du Congrès a condamné la prise de contrôle par Musk du site de micro-blogging dans une série de tweets, le magnat de SpaceX a répondu en disant : « Arrêtez de me draguer, je suis vraiment timide. Un autre exemple de leur animosité s’est manifesté lorsque Musk a annoncé son intention de facturer aux utilisateurs des frais de 8 $ par mois pour la vérification de leur coche bleue. “Vos commentaires sont appréciés, payez maintenant 8 $”, a répondu Musk en fouillant l’attaque d’Ocasio-Cortez.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici