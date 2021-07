Elon Musk et Jack Dorsey parlent de crypto-monnaie à la conférence B-Word

Une photo de The B Word montrant Elon Musk.

Le prix de l’ethereum a augmenté mercredi après-midi après que le PDG de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a déclaré qu’il possédait la crypto-monnaie à La conférence B-Word, un événement organisé par le Crypto Council for Innovation.

Ethereum, qui se rassemblait déjà ce jour-là, a touché son plus haut de la session après la mention de Musk. Il était en hausse de plus de 12% et proche des sommets de la journée.

Musk a également répété son soutien à la crypto-monnaie en général, malgré les risques environnementaux potentiels, en déclarant: « Une chose à laquelle vous devez faire attention avec la crypto, en particulier le bitcoin, en utilisant une preuve de travail, en utilisant une énergie un peu trop et pas nécessairement bonne pour l’environnement. »

Musk a également déclaré qu’à l’heure actuelle, la seule action cotée en bourse qu’il possède est celle de Tesla et qu’il possède personnellement du bitcoin, du dogecoin et de l’ethereum. « La seule chose importante que je possède en dehors de Tesla est SpaceX », a-t-il noté, après avoir aidé à créer les deux sociétés.

Il a également déclaré qu’il détenait son bitcoin à long terme.

« Si le prix du bitcoin baisse, je perds de l’argent. Je pourrais pomper mais je ne vide pas », a déclaré Musk. « Je ne crois certainement pas à l’augmentation du prix et à la vente ou quelque chose comme ça. J’aimerais voir le bitcoin réussir. »

Musk a également confirmé que Tesla et SpaceX possèdent tous deux du bitcoin et aucune autre crypto-monnaie pour le moment.

La conférence B-Word a été créée pour « démystifier », « déstigmatiser » et « corriger le récit dominant » autour du bitcoin de crypto-monnaie et promouvoir son acceptation et son utilisation institutionnelle.

Musk prend la parole lors d’un panel aux côtés de Jack Dorsey, PDG de la société de paiement Square et de la plate-forme de médias sociaux préférée de Musk, Twitter, ainsi que de la PDG et fondatrice d’ARK Invest, Cathie Wood, qui répondent aux questions du modérateur et responsable de Square Crypto, Steve Lee.