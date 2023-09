Elon Musk et Grimes annoncent la naissance d’un troisième enfant, voici leur prénom inhabituel

Elon Musk a confirmé que lui et son ancien partenaire Grimes avaient un troisième enfant ensemble – et son nom est tout aussi inhabituel que celui de ses frères et sœurs.

L’enfant s’appelle Tau Techno Mechanicus, a écrit dimanche le milliardaire de la technologie dans un message sur X (anciennement Twitter).

Musk, propriétaire du réseau social, répondait à un message du compte d’information sur le divertissement Pop Base, qui nommait ses trois enfants et ceux de Grimes comme « X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus ».

L’existence de l’enfant était restée secrète jusqu’à récemment.

Musk et Grimes se sont séparés en septembre 2021, mais la chanteuse canadienne – née Claire Boucher – a décrit leur relation comme « très fluide ».

Dans une interview accordée à Vanity Fair en mars 2022, elle a révélé qu’Exa Dark Sideræl Musk était née par mère porteuse en décembre 2021.

Même si le couple n’avait apparemment pas l’intention d’annoncer la naissance de leur deuxième enfant, surnommé « Y », Grimes a partagé la nouvelle après que le journaliste de Vanity Fair, Devin Gordon, ait entendu un bébé pleurer.

Grimes et Musk ont ​​​​précédemment accueilli un fils nommé X Æ A-Xii en mai 2020.

Musk, 48 ans, a cinq autres enfants – les jumeaux Griffin et Vivian et les triplés Damian, Saxon et Kai – issus d’un précédent mariage.

Il a déjà fait part de ses inquiétudes concernant la baisse des taux de natalité.

« Le taux de natalité aux États-Unis est inférieur aux niveaux minimaux durables depuis environ 50 ans », a écrit Musk sur Twitter en mai 2022.

Et il a réitéré sa position en juillet de la même année.

« Je fais de mon mieux pour lutter contre la crise de la sous-population », a-t-il déclaré. « L’effondrement du taux de natalité est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée. »