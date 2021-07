Elon Musk est un voyageur du temps et ce mème du «Seigneur des anneaux» en est la preuve

Elon Musk, le patron de Tesla, se surpasse chaque jour. Quand il ne regarde pas le ciel et ne regarde pas ses propres lancements de fusées, il est occupé à tweeter des mèmes. Et ces mèmes ne se limitent plus à Doge et Shiba Inu. Un samedi paresseux, Musk a décidé de déterrer le passé et de sortir un mème qui est depuis longtemps mort et enterré dans les profondeurs d’Internet. Parce qu’on ne fait pas simplement… vous savez où nous allons avec ça, n’est-ce pas ? Le mème que le PDG de Tesla a choisi de revisiter provient de la scène emblématique du « Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau » de 2001, dans laquelle Boromir a joué par Sean Bean bouche: « On ne marche pas simplement dans le Mordor ».

Le slogan, qui a été utilisé dans plusieurs références et mèmes de la culture pop, a été relancé et Musk doit être remercié.

« Musk est un homme intéressant. » Vous l’avez entendu.

Pendant ce temps, Elon Musk stans suit chaque mise à jour du milliardaire sur Twitter, les tweets de Musk nécessitent un décodage. En raison de la nature vague et parfois difficile à interpréter des tweets de Musk, ils sont souvent analysés, et parfois même sur-analysés. Un développeur de Dogecoin a commenté cela, disant que peut-être s’il commençait à tweeter des choses cryptiques, et restait mystérieux et de sensibilisation, ces tweets pourraient être interprétés comme mystérieux.

« Je dois commencer à tweeter des choses obtuses et vagues dans l’espoir que certaines personnes les interpréteront comme codées, significatives et mystérieuses », a-t-il écrit sur Twitter.

48 61 68 61 20 74 72 75 65 — Elon Musk (@elonmusk) 14 juillet 2021

À cela, Musk a répondu avec une série de chiffres. Bien que cela ne soit peut-être pas aussi évident pour une personne normale, un codeur ou un programmeur aurait pu dire très facilement ce que Musk a écrit. Le « code » de Musk est en hexadécimal. Pour convertir Hex, vous prenez le code d’octet (que Musk a publié), convertissez-le en décimal, obtenez le caractère du code ASCII décimal de la table ASCII, continuez avec l’octet hexadécimal suivant.

