Elon Musk est un utilisateur typique de Twitter, sauf pour une chose

À bien des égards, Elon Musk utilise Twitter comme nous tous. Il aime plaisanter, mais n’est pas aussi drôle qu’il le pense; il partage et aime les mèmes ; il va parfois trop loin et s’attire des ennuis; il semble penser que la plate-forme supprime injustement les opinions des personnes avec lesquelles il s’identifie. Grâce aux effets d’aplatissement de Twitter, la seule vraie différence entre l’utilisateur médian du site et Musk est d’environ 257 milliards de dollars et 85,4 millions de followers. Il a plus d’adeptes que Narendra Modile premier ministre de la plus grande démocratie du monde, et moins de Taylor Swift. Personne dans l’histoire du monde moderne n’a jamais été aussi riche que lui. Il pense également que le nombre 420 est si drôle qu’il semble avoir déterminé la valeur finale de son offre (54,20 $ par action) pour tenir compte de son inclusion.

Il est surprenant que Musk mise autant de sa richesse sur un site que tant de ses utilisateurs professent détester. Selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, Musk fournira personnellement jusqu’à 21 milliards de dollars en espèces pour conclure l’accord, ce qui représente environ 8 % de sa valeur nette. S’il prenait cet argent et y mettait le feu, il serait toujours la personne la plus riche de la planète. Et pourtant, si vous reveniez à 2018 seulement, 21 milliards de dollars représenteraient 100 % de la valeur nette de Musk. La croissance rapide de sa richesse a coïncidé avec son adoption de la plate-forme en tant qu’outil de communication chaotique, rendant l’acquisition presque douloureusement récursive – ses milliards sont liés à sa personnalité excentrique, et maintenant il utilise les milliards pour posséder entièrement l’arène qui lui permet d’apporter son moi sans fard aux masses.

C’est en un sens simplement un autre exemple d’une histoire familière : Billionaire achète un vecteur important pour le discours public. Peut-être avez-vous remarqué que cela se produit beaucoup ces derniers temps. En 2013, Jeff Bezos a acheté le Washington Post pour la somme relativement infime de 250 millions de dollars. Cinq ans plus tard, la société d’investissement contrôlée par Patrick Soon-Shiong – comme Musk, un homme d’affaires milliardaire d’Afrique du Sud – a acheté le Los Angeles Times et le San Diego Union-Tribune pour environ 500 millions de dollars. Pendant tout ce temps, Laurene Powell Jobs, la veuve milliardaire de Steve Jobs, a fait ses propres investissements dans les médias, notamment The Atlantic.

Quoi que vous en pensiez, chacune de ces publications dispose d’une équipe éditoriale très indépendante, contrainte par des normes journalistiques créées au fil des décennies – et souvent appliquées sur Twitter. Twitter, en revanche, est un site sur lequel vous pouvez vous connecter et dire plus ou moins ce que vous voulez, et Musk a déclaré qu’il aimerait que ce soit encore plus le cas. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les politiques actuelles de modération du contenu, ce qui a conduit à une autre série de discours abrutissants sur la guerre culturelle que le site encourage si efficacement : Musk autorisera-t-il tout type de discours, même les nazis ? Pourquoi les libéraux ont-ils si peur de la liberté d’expression ? Des allers-retours toute la journée comme ça. Mais dans tous les cas, le même fait ravit un côté et terrifie l’autre : un type pourra radicalement remodeler cette plate-forme à son image, et il semble le faire principalement pour le plaisir, et peut-être pour le profit. Le caricaturiste conservateur Ben Garrison décrit l’acquisition comme ceci: Musk en mi-homme, mi-chat, pénétrant par effraction dans la cage à oiseaux de Twitter, caressant la tête de l’oiseau d’un air menaçant et ronronnant : « Joli oiseau ! Je vais t’apprendre à dire “liberté d’expression!” positif assumer l’histoire.