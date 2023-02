Elon Musk est sûr que “tout ira bien” après que ChatGPT ait réussi l’examen de licence médicale aux États-Unis

La technologie de l’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus populaire de jour en jour. Ce qui était auparavant principalement associé aux robots humanoïdes dans les laboratoires futuristes s’est maintenant infiltré dans la vie quotidienne. Pensez à Alexa ou à la reconnaissance faciale de votre téléphone. Avec la popularité de la plate-forme textuelle ChatGPT, il était presque certain que la technologie de l’IA était passée à un tout autre niveau. Mais il semble que chatGPT ait encore de plus grandes ambitions. Après avoir obtenu une note de passage à certains examens de droit et de deuxième cycle, l’IA a également réussi à réussir l’US Medical Licensing Examination (USMLE). Alors que la nouvelle fait des vagues sur les réseaux sociaux, Elon Musk a rejoint le train en marche, commentant comment cela pourrait se passer.

Quelques informations générales avant d’explorer le tweet de Musk : dans une étude pré-imprimée, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, les chercheurs ont déclaré que ChatGPT avait atteint plus de 50 % dans l’un des USMLE. Les chercheurs ont mis l’IA à l’épreuve en utilisant des questions d’examen précédentes et ont fait évaluer ses réponses de manière indépendante par deux médecins. Ils se sont assurés que les réponses ne figuraient pas déjà dans l’ensemble de données de formation du chatbot. ChatGPT a fonctionné au seuil de réussite ou près de celui-ci, ont-ils conclu.

Un compte qui passe par Unusual Whales a publié cette nouvelle sur Twitter. “ChatGPT d’OpenAI a réussi l’examen de licence médicale des États-Unis”, lit-on dans le tweet.

Le ChatGPT d’OpenAI a réussi l’examen de licence médicale des États-Unis.— inhabituel_whales (@unusual_whales) 29 janvier 2023

Quelques heures plus tard, Musk a répondu en disant: “Je suis sûr que tout ira bien.”

La réponse de Musk intervient alors que les gens craignent que l’essor d’une technologie aussi avancée ne soit de mauvais augure pour l’humanité. Plusieurs personnes dans la section des commentaires ont exprimé leurs préoccupations.

“Ces IA seront bientôt capables de pirater toutes nos informations personnelles et d’en faire ce qu’elles veulent (si elles ne le peuvent pas déjà). Nous jouons un jeu très dangereux avec ça”, a déclaré l’un d’eux.

Ces IA pourront bientôt pirater toutes nos informations personnelles et en faire ce qu’elles veulent (si elles ne le peuvent pas déjà). Nous jouons à un jeu très dangereux avec ça.— TJ Moe (@TJMoe28) 29 janvier 2023

Je suis un peu nerveux après avoir entendu les avertissements sur l’IA. Mais je suis intéressé par ai— Marci Triggs (@MarciTriggs) 29 janvier 2023

Je me demande si c’est ce que les ingénieurs ont dit quand ils ont construit le Hindenburg…— Angel R. Holguin (@angelrene) 29 janvier 2023

D’autres, cependant, ne pensaient pas qu’il s’agissait d’une réalisation spéciale ou que l’IA pouvait reprendre le rôle des médecins pour l’instant.

“Comment l’IA se compare-t-elle aux médecins pour écouter, faire preuve d’empathie et répondre aux préoccupations des patients ? Ces 3 qualités à elles seules sont extrêmement importantes dans chaque interaction avec un patient”, a déclaré l’un d’eux.

Comment l’IA se compare-t-elle aux médecins pour écouter, faire preuve d’empathie et répondre aux préoccupations des patients ? Ces 3 qualités à elles seules sont extrêmement importantes dans chaque interaction avec un patient.— Nat Harooni OD (@NatHarooni) 29 janvier 2023

« Discret, ça le sera totalement. Rien sur un examen de licence ne devrait être une surprise. Régurgiter les connaissances médicales des manuels est exactement ce qu’une IA transformationnelle formée sur le corpus devrait être capable de faire. C+ Vous avez réussi”, a écrit un autre.

Discret, ça le sera totalement. Rien sur un examen de licence ne devrait être une surprise. Régurgiter les connaissances médicales des manuels est exactement ce qu’une IA transformationnelle formée sur le corpus devrait être capable de faire.C+ Vous avez réussi. – Jeffrey Phillips (@11thJeff) 29 janvier 2023

C’est un mélange d’opinions jusqu’à présent. Qu’est-ce que tu penses?

