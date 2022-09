Elon Musk est sur le point de faire du stand-up avec Chris Rock et Twitter tremble

La carrière comique d’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, semble décoller. Non pas qu’il en ait particulièrement besoin pour le faire, mais le milliardaire a informé ses 104,8 millions d’abonnés sur Twitter que le comédien Chris Rock l’a invité à faire la première partie de l’un de ses spectacles dans un proche avenir. Un graphiste de la Dogecoin Foundation a partagé un clip vidéo du monologue SNL de Musk (où il avait souligné qu’être un “mec normal froid” était exclu par son génie entrepreneurial, si vous vous souvenez), auquel Musk a répondu avec l’information.

“[Chris Rock] m’a invité à faire la première partie d’un de ses spectacles. Merci Chris! Je vais essayer de ne pas trop patauger », a tweeté Musk, taguant Rock. Ceci, alors que Will-Smith-slapping-Chris-Rock est toujours exploité sur les réseaux sociaux pour tout ce qu’il vaut. Les fans de Musk, bien sûr, sont enthousiasmés par la nouvelle. D’autres, pas tellement.

.@Chrisrock m’a invité à faire la première partie d’un de ses spectacles. Merci Chris! Je vais essayer de ne pas trop patauger. – Elon Musk (@elonmusk) 4 septembre 2022

J’espère que Will Smith n’est pas dans le public https://t.co/Cs6fnfh10L – Warren Redlich – YouTubeur et Tesla HyperBull (@WR4NYGov) 4 septembre 2022

Si cela est vrai, je retire toute critique de Will Smith giflant Rock. https://t.co/HFJC446Ee8 —Adam (@adamTHX1138) 4 septembre 2022

OMG J’AI BESOIN DE VOIR ÇA ! https://t.co/CktlMe1sMb – Sir MV1 La CHÈVRE (@MsOTC33) 4 septembre 2022

Plus tôt, Musk avait répondu à un mème slapgate de Will Smith-Chris Rock avec son propre mème.

Une source proche du Rock a révélé à Entertainment Tonight que l’humoriste n’avait pour l’instant aucune intention de parler directement à Will Smith. L’initié aurait suggéré que Smith voulait seulement que Chris Rock accepte publiquement ses excuses. “Il a besoin du pardon du public, pas de Chris”, a déclaré la source soulignant comment l’acteur a démissionné de l’Académie dans son propre intérêt. L’initié a affirmé que Smith avait chronométré plus tôt ses excuses précédentes.

Le comédien n’a pas officiellement déclaré son intention de se réconcilier avec Smith.

Dans la dernière vidéo d’excuses, Will Smith a expliqué pourquoi il ne s’était pas excusé auprès de Rock lors de son discours d’acceptation. Il a dit: «J’étais embué à ce moment-là. Tout est flou. J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler. Et quand il le sera, il tendra la main. Alors je vais te dire, Chris, je t’excuse. Mon comportement était inacceptable et je suis ici chaque fois que vous êtes prêt à parler.

