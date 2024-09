Elon Musk est sur le point de devenir le premier milliardaire du monde – rapport — RT World News

Le PDG de SpaceX et Tesla est déjà l’homme le plus riche avec une fortune estimée à 237 milliards de dollars

L’entrepreneur technologique Elon Musk est en passe de devenir le premier milliardaire du monde d’ici 2027, selon une estimation de la société d’éducation mondiale Informa Connect Academy.

La projection publiée vendredi est basée sur le taux de croissance annuel moyen de la richesse de Musk, qui s’élève à 109,88 %.

Le propriétaire de X (anciennement Twitter) est l’homme le plus riche du monde avec une fortune de 237 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Elon Musk a cofondé six entreprises, dont le constructeur de voitures électriques Tesla et le fabricant d'engins spatiaux SpaceX. Tesla, dont la capitalisation boursière s'élève à 669,28 milliards de dollars, devrait atteindre la barre des mille milliards de dollars l'année prochaine. Elon Musk a acquis Twitter en 2022, rebaptisant la plateforme X et promettant plus d'équité et de transparence.















D’autres multimilliardaires sont susceptibles de rejoindre le club des trillionnaires dans un avenir proche, notamment l’homme le plus riche d’Inde, Gautam Adani, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et le magnat indonésien Prajogo Pangestu. Tous trois devraient devenir trillionnaires d’ici 2028, selon Informa Connect Academy. L’homme d’affaires français Bernard Arnault, président du plus grand conglomérat de luxe au monde, LVMH, devrait devenir trillionnaire d’ici 2030.

Elon Musk est apparu pour la première fois sur la liste des milliardaires de Forbes en 2012 avec une fortune nette de 2 milliards de dollars. En 2021, il est devenu l’homme le plus riche du monde, détrônant le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Musk a perdu ce statut en décembre 2022 au profit d’Arnault lorsque l’action Tesla a chuté, mais il est à nouveau en tête de la liste six mois plus tard.