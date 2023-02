Elon Musk est son propre porte-parole

D’autant plus que le sujet principal du reportage semble faire l’objet d’une grande attention.

Un « absolutiste de la liberté d’expression » autoproclamé, M. Musk a déclaré qu’il souhaitait que Twitter soit une place publique où toutes les idées, même impopulaires, puissent être exprimées. Il a également coopéré avec Walter Isaacson, qui a écrit des biographies de Steve Jobs, Leonardo da Vinci et Albert Einstein et travaille actuellement sur un livre sur M. Musk. “Il a été très, très ouvert”, a déclaré M. Isaacson au Times l’année dernière, “non seulement lui et les gens autour de lui, mais il a été très doué pour me permettre d’accéder à des personnes de son passé.”

Dans le même temps, M. Musk s’est mêlé publiquement à des journalistes qui lui ont apparemment échappé. En décembre, Twitter a suspendu les comptes de huit journalistes, dont Ryan Mac, un journaliste technique du Times. Ces suspensions sont intervenues un jour après que M. Musk a mis fin à plus de 25 comptes qui suivaient les avions d’agences gouvernementales, de milliardaires et de célébrités.

Certains des journalistes interdits par Twitter avaient rendu compte des comptes qui suivaient les données de vol ou avaient relaté en détail la gestion de l’entreprise par M. Musk. « Vous n’êtes pas spécial parce que vous êtes journaliste ; vous êtes un citoyen, donc pas de traitement spécial », a déclaré M. Musk aux journalistes lors d’une session audio sur Twitter peu après la désactivation des comptes. Suite aux critiques des partisans du premier amendement et aux menaces de sanctions des régulateurs européens, Twitter a rétabli les comptes des journalistes.

Un journaliste, qui a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que son employeur ne lui permettrait pas de discuter publiquement de M. Musk, a comparé écrire sur Twitter à couvrir une Maison Blanche dans laquelle la personne responsable est à la fois obsédée par la presse et chaotique, conduisant à des débats. sur la question de savoir si sa diffusion de griefs à propos des médias d’information fait partie de son génie ou une manifestation de sa puérilité.

M. Musk a parfois engagé des consultants en communication. Mais son histoire de caprices et de propos incendiaires (souvent par tweet) a parfois créé des défis pour les conseillers amenés à gérer ces impulsions.

En 2018, M. Musk a lancé une insulte à l’un de ses détracteurs, le qualifiant de «pédo» ou pédophile, dans une série de tweets en colère. Au milieu de retombées importantes, il s’est tourné vers la consultante en communication Juleanna Glover, dont les clients comprenaient John McCain et James Murdoch et qui avait conseillé la société de voitures électriques de M. Musk, Tesla. M. Musk s’est finalement excusé pour les tweets.