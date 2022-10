Elon Musk est propriétaire de vos données d’utilisateur Twitter et de vos DM. Qu’est-ce que cela signifie pour votre vie privée ?

Note de l’éditeur, 27 octobre, 21 h 35 HE : L’affaire est conclue et Elon Musk est désormais propriétaire de Twitter.

Le rachat de Twitter par Elon Musk sera probablement conclu le 28 octobre. Pour seulement 44 milliards de dollars, il possédera ce qu’il appelait autrefois une « place publique de facto ». Lui aussi, semble-t-il, sera propriétaire de toutes les données des utilisateurs de Twitter.

Si vous vous souciez de la confidentialité numérique et que vous êtes un utilisateur de Twitter, ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle. Au fil des ans, Twitter a été entravé par des problèmes de confidentialité et de sécurité, tout en traînant des pieds sur la mise en œuvre de solutions possibles. Le résultat est qu’en théorie, tout ce que vous avez fait ou dit sur Twitter, en public ou en privé – y compris vos messages directs – pourrait bientôt appartenir à l’une des personnes les plus riches du monde, un homme connu pour être imprévisible, enfantin et même vengeur. . Il appartiendra également à un homme qui aurait l’intention de se débarrasser de 75 % de son personnel, ce qui pourrait compromettre encore plus la sécurité de Twitter. Oops!

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas, et cela peut prendre beaucoup de temps avant que cela ne soit révélé. L’avocat de Musk, Alex Spiro, n’a pas répondu à une demande de commentaire, et Twitter ne dit pas grand-chose pour rassurer les utilisateurs. La société a déclaré à Recode qu’elle n’avait “rien à ajouter ici pour le moment” lorsqu’on lui a demandé combien de temps elle conservait les données de l’utilisateur ou combien de temps il faudrait pour que les données d’un utilisateur soient complètement supprimées de Twitter – si jamais – si cet utilisateur supprimait son compte. Twitter a dit qu’il supprimera complètement le compte d’un utilisateur à sa demande, mais cela prend au moins 30 jours pour que cela se produise. Et vos DM peuvent rester sur les serveurs de Twitter pendant des années même après que vous pensiez les avoir supprimés. Vous pouvez donc continuer et supprimer votre compte si vous êtes vraiment inquiet, mais il n’y a aucune garantie que cela supprimera également tout ou partie de vos données.

Ce que nous savons, c’est que les messages directs de Twitter ne sont pas cryptés de bout en bout, malgré tout le monde de Sénateurs américains à musc lui-même demandant à l’entreprise de le faire. Cela signifie que Twitter a accès au contenu de vos DM, que de nombreux utilisateurs considèrent probablement comme les données les plus sensibles ou les plus intimes que l’entreprise possède sur eux. Et la politique de confidentialité de Twitter indique clairement que la société “peut partager, vendre ou transférer des informations vous concernant dans le cadre d’une fusion, d’une acquisition, d’une vente d’actifs ou d’une faillite”. C’est ce qui est susceptible de se produire.

Nous avons vu d’autres situations où les contrôles sur les données des utilisateurs étaient une condition d’approbation réglementaire, comme la fusion de Google avec Fitbit. L’Union européenne a approuvé cette acquisition à la condition que les données des utilisateurs de Fitbit soient techniquement séparées de toutes les données de Google utilisées à des fins publicitaires pendant au moins 10 ans. Mais ces conditions ont été annoncées avant la fusion et visaient à atténuer les problèmes de concurrence. Ce n’est pas un problème avec l’accord Twitter-Musk, et aucune annonce de ce type n’a encore été faite.

Maintenant, est-ce que Musk va valser dans le siège de Twitter vendredi (peut-être en tenant à nouveau un évier), allumer son ordinateur et se mettre immédiatement à lire tous vos DM, à regarder les tweets des comptes privés et à récolter les numéros de téléphone des utilisateurs ? Presque certainement pas, et si cela se produit dépend de plusieurs facteurs, selon Andy Wu, professeur d’administration des affaires à la Harvard Business School.

L’équipe de direction de Twitter devrait d’abord être disposée à répondre aux demandes de Musk. Sinon, il doit les remplacer. Pour ce faire, il devrait passer par le conseil d’administration. Sur la base de la déclaration de procuration préliminaire déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, Musk prévoit d’installer son propre conseil d’administration immédiatement, il n’est donc pas clair si les employés vétérans de Twitter ou les membres actuels du conseil d’administration pourraient l’entraver.

Il y a aussi tous les contrôles internes dont dispose Twitter – y compris ceux qu’il est censé avoir mis en place par consentement avec des agences comme la Federal Trade Commission (FTC) – qui pourraient gêner Musk. Musk devrait travailler avec les employés de Twitter pour obtenir ces données, et ils pourraient ne pas vouloir l’aider à lire les DM de quelqu’un. Il est difficile d’imaginer que Musk fasse une telle demande et que cette demande ne soit pas divulguée à la presse. Et ce serait certainement un désastre pour une entreprise pour laquelle Musk a payé beaucoup d’argent.

C’est particulièrement vrai pour Musk’s plan annoncé faire de Twitter “la plateforme publicitaire la plus respectée au monde” avec “des publicités aussi pertinentes que possible pour [users’] Besoins.” Vous avez besoin de données pour le faire. Espionner ouvertement les utilisateurs est un excellent moyen de les amener à cesser de le fournir et d’inviter les gouvernements à sévir contre les contrôles de confidentialité de votre entreprise.

Mais en fin de compte, si Twitter a les données et que Musk veut les voir, eh bien…

“Je pense que ce qu’il faut retenir, c’est qu’il pourrait probablement le faire”, a déclaré Wu, qui s’exprimait en supposant que l’accord serait conclu vendredi. « Cela n’aurait aucun sens de faire cela. Mais Musk fait aussi des choses qui n’ont pas de sens.

Les utilisateurs de Twitter devraient peut-être s’inquiéter non pas de la fuite de leurs données vers Musk, mais de la fuite de leurs données vers tout le monde. Les antécédents de Twitter en matière de sécurité ne sont déjà pas excellents, et Musk pourrait licencier des employés essentiels au maintien des protections dont il dispose et qui fonctionnent réellement (Musk aurait déclaré qu’il ne prévoyait pas de licencier autant de personnes ou dejà).

En juillet 2020, Twitter a été piraté par un adolescent, qui a eu accès à certains des plus grands comptes de la plateforme, y compris celui de Musk, et à certains de ces comptes. Twitter a répondu au piratage en embauchant le célèbre hacker Peiter “Mudge” Zatko pour diriger sa division de sécurité en novembre 2020. Zatko a quitté l’entreprise en janvier 2022. En septembre, il témoignait devant le Congrès que Twitter avait des problèmes de sécurité et des vulnérabilités importants et a régulièrement omis de protéger correctement les données de ses utilisateurs. Dans une plainte de dénonciateur divulguée, Zatko a affirmé qu’environ la moitié des 7 500 employés de Twitter pouvaient accéder aux informations personnelles de n’importe quel utilisateur. Il y avait des règles interdisant de le faire, mais Zatko a déclaré qu’elles n’étaient pas appliquées. Il a également affirmé que Twitter ne suivait pas les protocoles de sécurité dans le cadre de son ordonnance de consentement de 2011 avec la FTC.

Twitter a pour la plupart nié les allégations de Zatko, les qualifiant dans un communiqué de “faux récit” contenant des inexactitudes et manquant de contexte. Un porte-parole de Zatko a déclaré qu’il ne commentait pas sur Twitter.

Jason Goldman, premier chef de produit de Twitter et ancien membre du conseil d’administration, tweeté mercredi soir qu'”un nombre non négligeable de personnes ayant travaillé sur ce site” étaient télécharger leurs archives et ont cessé de DMing tout ce qu’ils ne voudraient pas d’une manière ou d’une autre devenir public. Il a dit à Recode qu’il ne pense pas qu’il y aura de “fuites ou suppressions néfastes”, mais il pense que la période vraisemblablement chaotique que Twitter est sur le point de subir signifiera beaucoup de bouleversements.

“Avec cela vient le risque accru de grosses erreurs”, a déclaré Goldman dans un message Signal.

Il y a cependant un point positif possible : Musk a exprimé son intérêt pour le chiffrement des DM de bout en bout. Et cela signifierait que personne, à l’exception de l’expéditeur et du destinataire, ne pourrait les voir, y compris Musk. Le sénateur Ron Wyden (D-OR), qui demande à Twitter de crypter les DM depuis des années, a déclaré à Recode qu’il pensait que le cryptage des DM devrait être la première chose que Musk ferait avec sa nouvelle entreprise.

Il a ajouté que, bien que Musk ait le droit de modérer Twitter comme il l’entend, il doit également garder à l’esprit que les utilisateurs et les annonceurs de Twitter peuvent ne pas vouloir avoir grand-chose à voir avec un endroit que les plateformes détestent et désinformation.

“Si Musk décide de courtiser les célébrités qui répandent la haine et les mensonges, les annonceurs et les utilisateurs vont fuir”, a déclaré Wyden. “Internet est jonché de plates-formes MAGA défaillantes qui prouvent que la grande majorité des internautes n’ont aucun intérêt à nager dans la boue d’un site qui n’investit pas dans la modération responsable.”

Nous verrons tous bientôt quel genre de place publique Musk pense que Twitter devrait être. Si rien d’autre, l’accord Twitter-Musk devrait être un bon rappel que vos données ne sont aussi privées que l’entreprise à qui vous les donnez le veut. Et comme nous le savons maintenant plus que jamais, cette propriété peut changer.

Mise à jour, 27 octobre, 18 h 30 HE : Nous avons mis à jour cette histoire avec des informations supplémentaires sur les changements potentiels au sein du conseil d’administration.