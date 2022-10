Elon Musk est propriétaire de Twitter. Maintenant quoi?

Après plus de six mois d’une des négociations commerciales les plus chaotiques et les plus médiatisées de mémoire récente, cela devient enfin réalité : Elon Musk, la personne la plus riche du monde, est en charge de Twitter.

Musk aurait limogé le PDG Parag Agrawal et deux autres hauts dirigeants, le directeur financier Ned Segal et le responsable de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité Vijaya Gadde, selon des informations de CNBC, du Washington Post et du New York Times. Le Washington Post et le Wall Street Journal ont rapporté que l’accord avait été conclu jeudi soir, bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de Twitter ou de Musk au moment de la publication.

L’acquisition signalée signifie que Musk, commandant en chef des trolls, évitera une longue bataille juridique qui l’obligerait à témoigner devant le tribunal et à révéler des textes privés potentiellement embarrassants avec ses amis au sujet de l’accord dans le cadre du processus de découverte juridique.

Et Twitter n’aura plus à attendre dans les limbes en tant qu’entreprise technologique orpheline plaidant pour que quelqu’un en prenne possession. Il n’aura pas non plus à faire face aux shitposting publics de Musk dirigés contre la direction de l’entreprise. (Musk tweetant un emoji caca à Agrawal peut devenir l’une des insultes les plus juvéniles de tous les temps.) Dans les jours qui ont précédé la conclusion de l’accord, Musk a changé de ton pour devenir un troll plus amical – mercredi, il a visité Twitter HQ et a fait le tour des employés, y compris une cascade dans laquelle il a tweeté un vidéo de lui-même transportant un évier dans le bureau, sous-titré “Entrer au siège de Twitter – laissez-le couler!” et a changé sa biographie Twitter pour lire “Chief Twit”.

Mais si vous pensez que la saga Musk-Twitter est terminée, vous vous trompez lourdement. Le vrai drame est encore à venir.

Jusqu’à relativement récemment, les principaux intérêts commerciaux de Musk étaient la construction de voitures électriques, de fusées et de tunnels souterrains. Désormais, il devra relever un nouveau défi commercial très différent : comment gérer efficacement une plate-forme de médias sociaux utilisée par près de 400 millions de personnes, y compris des dirigeants mondiaux très influents, des journalistes et d’autres personnalités publiques, et faire face aux problèmes politiques. les problèmes de modération de la parole qui en découlent. Musk doit également trouver un meilleur modèle commercial pour l’entreprise. Twitter n’a jamais fait autant d’argent que ses concurrents sur les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube, et avec d’autres grandes entreprises technologiques, il a également connu une baisse importante de la valeur de ses actions au cours de la dernière année. Selon un récent rapport de Reuters, les utilisateurs les plus actifs et les plus lucratifs du service partent en masse depuis la pandémie.

Jusqu’à présent, Musk a lancé de nombreuses idées, souvent sous la forme de tweets, sur la façon dont il envisage de transformer Twitter. Voici quelques-uns des plus significatifs.

Faire de Twitter une plateforme de « liberté d’expression ». Quoi que cela signifie.

Le message le plus cohérent de Musk sur les raisons pour lesquelles il veut acheter Twitter est qu’il veut que ce soit une place publique numérique ouverte d’idées, sans intervention. Il a déclaré qu’il autoriserait quiconque à dire ce qu’il veut sur la plate-forme, tant que c’est légal.

“Je pense qu’il est essentiel d’avoir la liberté d’expression et de pouvoir communiquer librement”, a déclaré Musk lors d’une réunion d’employés sur Twitter en juin dont Vox a obtenu un enregistrement.

Mais on ne sait pas exactement comment Musk prévoit d’exécuter sa promesse de liberté d’expression, ni même ce qu’il entend par là.

La récente prolifération de plates-formes sur le thème de la « liberté d’expression » comme Parler, Truth Social et Gettr a montré que si vous laissez quelqu’un dire ce qu’il veut sur une application de médias sociaux, il y a de fortes chances que l’application devienne haineuse et toxique. place – c’est pourquoi même ces plates-formes relativement plus laxistes ont des politiques de modération de contenu de base.

Il y a beaucoup de choses parfaitement légales que vous pouvez dire qui sont désagréables à regarder : les insultes raciales, le contenu graphique violent, l’intimidation, le spam (nous en reparlerons plus tard). Ce type de contenu est généralement mauvais pour les affaires, car la plupart des utilisateurs – et des annonceurs – ne veulent pas en être proches.

Musk le sait. C’est pourquoi il a déclaré, paradoxalement, qu’il utiliserait des algorithmes pour promouvoir et déclasser le contenu, plaidant pour la “liberté d’expression” mais pas pour la “liberté d’accès”.

“Je pense que les gens devraient être autorisés à dire des choses assez scandaleuses qui sont dans les limites de la loi, mais cela ne s’amplifie pas, cela n’a pas, vous savez, une tonne de portée”, a déclaré Musk au June Réunion du personnel Twitter.

Mais Musk n’a pas expliqué comment il décidera quel type de contenu sera atteint et ce qui ne le sera pas, et en quoi ce sera différent de ce que Twitter fait actuellement. Twitter a longtemps lutté contre les contenus préjudiciables (comme toutes les autres grandes plateformes de médias sociaux) – y compris un boycott des annonceurs en 2020 – et ces dernières années, il a élargi ses politiques contre les discours de haine, le harcèlement et les contenus violents.

Jeudi, Musk a semblé essayer de répondre aux préoccupations concernant son approche non interventionniste de la modération de contenu en tweetant un note publique aux annonceurs. Il a écrit que Twitter “ne peut pas devenir un paysage d’enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences!” et a ajouté qu’il souhaite que Twitter soit un endroit “où vous pouvez choisir l’expérience souhaitée en fonction de vos préférences, tout comme vous pouvez choisir, par exemple, de voir des films ou de jouer à des jeux vidéo allant de tous les âges à la maturité”.

On ne sait pas, cependant, comment cette stratégie de choix de votre propre aventure fonctionne avec la vision globale de Musk d’une «place publique numérique commune», où les gens débattent d’un large éventail de croyances au même endroit. L’équilibre entre permettre la liberté d’expression et faire d’une plate-forme de médias sociaux un lieu accueillant est difficile, et Musk a beaucoup de détails ici qu’il devra comprendre.

Ramenez Trump

Musk a déclaré qu’il rétablirait le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump, qui a été interdit pour ses tweets sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

“Je pense que c’était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n’a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre”, a déclaré Musk au Financial Times en mai. “Bannir Trump de Twitter n’a pas mis fin à la voix de Trump. Cela l’amplifiera parmi la droite, et c’est pourquoi c’est moralement faux et carrément stupide.

Les commentaires de Musk sur le retour de Trump, associés à son mantra de liberté d’expression, l’ont rendu populaire auprès des conservateurs qui se sont longtemps sentis censurés par Twitter et d’autres sociétés de médias sociaux, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de preuves tangibles d’un parti pris anti-conservateur systématique. et les influenceurs conservateurs continuent d’avoir des adeptes massifs sur des plateformes comme Twitter.

Alors que de nombreux conservateurs applaudiraient le retour de Trump sur Twitter, cela susciterait simultanément une résistance majeure de la part de personnes, dont beaucoup de libéraux, qui soutiennent que ses tweets constituent une menace pour une démocratie pacifique. Nous verrons comment Elon est prêt à gérer ce contrecoup s’il réintègre l’ancien président.

Débarrassez-vous des bots

Musk a promis de résoudre le problème des “bots” de Musk, c’est-à-dire la prévalence des comptes qui publient du spam ou du contenu inauthentique comme les schémas d’enrichissement rapide et les escroqueries par phishing.

Les bots sont un problème majeur connu sur Twitter, bien que la société ait soutenu qu’ils représentent moins de 5 % de tous les comptes. Musk a déclaré qu’il pensait que ce nombre était beaucoup plus élevé, environ 20% ou plus, et l’a utilisé comme base juridique pour se retirer initialement de l’accord.

Des recherches extérieures ont montré que si la prévalence des bots sur Twitter pourrait en fait être inférieure à 5 %, la portée de ces bots dans les conversations globales peut être démesurée, jusqu’à 20 %.

Contrairement à la réintégration de Trump, se débarrasser des bots est probablement aussi l’un des plans les moins controversés d’Elon car il est difficile de trouver des gens qui aiment les bots (ou du moins ceux qui sont malveillants/spam).

“Je veux dire, franchement, une priorité absolue que j’aurais serait d’éliminer les robots de spam et d’escroquerie et les armées de robots qui sont sur Twitter”, a déclaré Musk lors d’une conférence TED en avril. «Je pense que ces influences … ils rendent le produit bien pire. Si j’avais un dogecoin pour chaque escroquerie cryptographique que j’ai vue, j’aurais cent milliards de dogecoin.

Ironiquement, même si Musk a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il achetait Twitter était de se débarrasser des bots, il a fait de l’existence des bots la base de son cas pour essayer de sortir de l’accord Twitter, arguant que la société n’a pas divulgué toute l’étendue du problème.

Qu’on le veuille ou non, les bots sont désormais carrément le problème d’Elon à résoudre.

Faire de Twitter une “superapp” appelée X

Musk avait déclaré qu’il souhaitait exploiter le potentiel de Twitter en en faisant bien plus qu’une application de médias sociaux : en la transformant en une “superapplication”. La super application originale est WeChat en Chine, que les gens utilisent pour tout faire, du paiement de leurs factures à la commande de plats à emporter en passant par la messagerie avec leurs amis.

“Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine parce que c’est si utile et si utile pour votre vie quotidienne. Et je pense que si nous pouvions y parvenir, ou même s’en approcher avec Twitter, ce serait un immense succès », a déclaré Musk lors d’une séance de questions-réponses avec tout le personnel avec les employés de Twitter en juin dont Recode a obtenu un enregistrement.

C’est de loin l’un des plans les plus ambitieux de Musk et ce qu’il a de plus proche d’une véritable stratégie commerciale. Actuellement, 90 % des revenus de Twitter proviennent de la publicité. Musk a déclaré qu’il voudrait rendre Twitter moins dépendant de la publicité et gagner plus d’argent grâce aux abonnements (ce que Twitter fait déjà), et potentiellement, gagner de l’argent grâce à ces transactions de superapp.

Musk aura de la concurrence : Evan Spiegel de Snap et Uber ont également poursuivi l’idée de superapp.

Il pourrait également être beaucoup plus difficile de créer une véritable super application aux États-Unis qu’en Chine, où il n’y a pas autant de contrôle antitrust empêchant les principales plates-formes de communication d’établir des monopoles intersectoriels.

Si Musk veut atteindre l’un de ces objectifs, il aura besoin de personnes intelligentes sur Twitter pour l’aider. Avec un personnel déjà démoralisé et son plan annoncé de réduire de 75% la base d’employés, cela va être difficile.

Lors de discussions avec plusieurs employés actuels et anciens de Twitter, le personnel a décrit un climat de chaos et d’incertitude. Certains employés ont fait circuler une pétition mardi pour protester contre les projets de Musk de supprimer 75% des effectifs de Twitter et de “ne pas être traités comme de simples pions dans un jeu joué par des milliardaires”.

Un employé actuel, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de répercussions pour avoir parlé à la presse, a déclaré que toutes les personnes qu’il connaissait dans l’entreprise “partaient ou envisageaient de partir”.

De nombreuses sources avec lesquelles Recode s’est entretenu ont trouvé peu plausible que Musk puisse effectivement faire fonctionner Twitter avec le type de réductions drastiques d’effectifs qu’il aurait prévues.

« Ce ne sont pas seulement les opérations qui seront touchées. Il faut beaucoup de personnes et de pièces mobiles pour respecter la conformité réglementaire et légale de base dans diverses parties du monde. Comment fonctionne [Musk] envisagez-vous de continuer à le faire ? » a déclaré Sarah T. Roberts, une ancienne chercheuse de Twitter qui a récemment quitté l’entreprise et qui est maintenant professeure d’études de l’information à UCLA.

Un ingénieur de Twitter, Manu Corbet, a publié sur son blog des dessins animés qui reflètent l’ambiance actuelle sur Twitter.

Dans un croquis, Corbet a dessiné des passagers assis dans un avion de marque Twitter, accroupis et se préparant à l’impact.

S’il y a une chose que nous savons maintenant en suivant l’accord Elon-Twitter, c’est que ce que Musk dit qu’il fera peut être très différent de ce qu’il finira par faire. Mais dans les prochains mois, les employés de Twitter et les utilisateurs de Twitter devraient être préparés à des temps turbulents.