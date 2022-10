Elon Musk est plus pauvre de 145 milliards de rands après avoir pris le contrôle de Twitter

Elon Musk a touché 8 milliards de dollars – l’équivalent de 145 milliards de rands – à sa valeur nette après avoir acheté Twitter, selon l’indice de richesse Bloomberg.

L’homme le plus riche du monde a finalement conclu son accord de 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter jeudi.

Musk a déclaré qu’il avait acheté la plate-forme de médias sociaux pour “essayer d’aider l’humanité”, et non pour gagner plus d’argent.

Prendre le contrôle de Twitter a fait perdre à Elon Musk 8 milliards de dollars de pire du jour au lendemain, selon les calculs de l’indice de richesse Bloomberg.

C’est l’équivalent d’une baisse de 145 milliards de rands.

Le nouveau propriétaire de la plate-forme de médias sociaux a déclaré qu’il l’avait achetée pour “essayer d’aider l’humanité” et non pour gagner plus d’argent.

Avant de conclure l’accord de 44 milliards de dollars jeudi, Musk valait environ 212 milliards de dollars, selon Bloomberg. Ce chiffre est cependant tombé à 204 milliards de dollars vendredi.

Il reste l’homme le plus riche du monde, mais la valeur nette de Musk a chuté de 66 milliards de dollars cette année, selon Bloomberg. C’est principalement parce que les actions de Tesla ont dérapé de 43% cette année, car certains investisseurs s’attendaient à ce qu’il vende plus d’actions du constructeur de véhicules électriques pour aider à financer l’accord Twitter. Le chef de Tesla détient une participation d’environ 15,6 %.

La valeur nette de Musk a culminé en novembre de l’année dernière à 338 milliards de dollars lorsque les actions de Tesla ont grimpé en flèche.

D’autres investisseurs dans l’accord Twitter ont également souffert, a constaté Bloomberg. La richesse du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a chuté d’environ 380 millions de dollars, tandis qu’un autre bailleur de fonds de Musk, l’investisseur saoudien Prince Alwaleed Bin Talal al Saud, a subi un coup d’environ 640 millions de dollars.

Alors que la fortune de Musk a chuté, les hauts dirigeants de Twitter qui ont été licenciés dans le cadre des premiers pas du milliardaire se partageront environ 100 millions de dollars en indemnités de départ, l’ancien PDG Parag Agrawal recevant environ la moitié de cette somme.

Le PDG de Tesla a passé des mois à essayer de se retirer de l’accord, ce qui a entraîné un litige coûteux entre lui et Twitter, pour décider début octobre qu’il l’achèterait après tout.

En plus de devenir “Chief Twit”, Musk est également PDG de Tesla, où son titre officiel est “Technoking”, et dirige également SpaceX, et occupe des postes de direction chez Neuralink et The Boring Company.