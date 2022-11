Elon Musk est lui-même responsable des malheurs de la publicité sur Twitter, selon les militants

Les dirigeants des principaux groupes de défense des droits civiques nient les accusations portées par Elon Musk, qui a déclaré avoir rompu un accord avec lui en encourageant les entreprises à suspendre la publicité sur Twitter .

Musk a tweeté mardi qu'”une large coalition de groupes d’activistes politiques/sociaux a accepté de ne pas essayer de tuer Twitter en nous privant de revenus publicitaires si j’acceptais cette condition. Ils ont rompu l’accord”.

Musk n’a pas précisé l’accord. Il répondait à l’un de ses abonnés, qui a accusé le nouveau propriétaire de Twitter de mentir lorsqu’il a promis en octobre qu’il formerait un conseil de modération de contenu et qu'”aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant que ce conseil ne se réunisse”.

Au cours du week-end, après avoir mené un sondage informel sur Twitter, Musk et la plateforme ont rétabli le compte de l’ancien président Donald Trump, qui avait été définitivement expulsé sous la direction précédente après l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Les dirigeants de Twitter en 2021 craignaient que la présence de Trump et l’utilisation continue du site ne conduisent à de nouvelles violences alors qu’il continuait à affirmer à tort que les élections de 2020 lui avaient été volées.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs groupes de défense des droits civiques ont exhorté les annonceurs à suspendre la publicité sur Twitter à la suite d’un pic de discours de haine sur le site et après que l’entreprise a licencié des milliers d’employés, une décision qu’ils craignaient d’entraver la capacité de l’entreprise à modérer les contenus haineux et autres contenus problématiques. .

Derrick Johnson, PDG de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, a déclaré mardi en réponse aux affirmations de Musk que les groupes de défense des droits civiques “ne concluraient jamais un tel accord” et que “la démocratie passe toujours en premier”.

“Les décisions prises sur Twitter sont dangereuses, et il est de notre devoir, comme c’est le cas depuis notre création, de dénoncer les menaces qui pèsent sur notre démocratie”, a déclaré Johnson. “Les discours de haine et les complots violents ne peuvent pas avoir de refuge.”

Dans une déclaration à CNBC, la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation a fait écho au sentiment de Johnson et a déclaré qu’il n’y avait “pas un tel accord” avec Musk.

“Musk perd des annonceurs parce qu’il a agi de manière irresponsable, sabrant les équipes de modération de contenu qui aident à assurer la sécurité des marques et éviscérant les équipes de vente chargées d’entretenir les relations avec les annonceurs”, a déclaré GLAAD. “Le principal responsable de l’exode des annonceurs sur Twitter est Elon Musk.

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé et directeur du programme mondial d’action sociale au Simon Wiesenthal Center, a déclaré à CNBC qu’il avait trouvé le tweet de Musk “vague”. Le SWC, ainsi que 180 autres organisations non gouvernementales, ont envoyé une lettre à Musk la semaine dernière exhortant Twitter à adopter la définition de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance pour “dégrader les capacités de marketing des antisémites sur la plate-forme de médias sociaux”.

Cooper a déclaré que la lettre “n’était pas une menace” et que les groupes n’avaient “menacé aucun boycott” contre Twitter.

“Nous demandons essentiellement à Elon Musk, que nous savons tous être une personne plutôt créative, de prendre le leadership dans ce domaine”, a déclaré Cooper. Il a déclaré que son organisation avait constaté une augmentation notable du contenu antisémite au cours des deux dernières semaines.

Selon les communications internes de Twitter obtenues par CNBC, les agences et les marques qui ont suspendu la publicité sur Twitter après que Musk a repris l’entreprise attendent maintenant des mises à jour sur les changements apportés à la direction de l’entreprise, en particulier les équipes travaillant sur la sécurité des marques. Ils veulent également des réponses aux questions sur le fonctionnement futur de la vérification Twitter Blue et sur la manière dont Twitter prévoit d’empêcher l’usurpation d’identité de marque.

Sous la direction de Musk, Twitter a déployé et rapidement annulé un service d’abonnement Twitter Blue Verified, après que les utilisateurs qui ont acheté les badges ont pu se faire passer pour des célébrités, des politiciens et des marques. Par exemple, un compte créé à l’effigie d’une société pharmaceutique Eli Lily publié faux tweets disant, “nous sommes ravis d’annoncer que l’insuline est maintenant gratuite”. La société s’est empressée de corriger la désinformation et de suspendre le compte de l’imitateur.

Les préoccupations des annonceurs ne se limitent pas aux questions soulevées par les leaders des droits civiques. Ils voulaient également être rassurés sur le fait que Twitter sera à l’abri des pirates, avec tant d’employés démissionnant ou licenciés, et ils demandent plus de communication de la part de la nouvelle direction sur les changements apportés au produit et à l’entreprise.

REGARDEZ: Musk dit que Twitter Blue sera relancé le 29 novembre