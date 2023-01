Elon Musk est jugé pour son plan de 2018 visant à privatiser Tesla

La société, M. Musk et leurs avocats ont défendu le message et déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un acte imprudent.

M. Musk et Tesla ont réglé une action en justice distincte que la Securities and Exchange Commission avait déposée au sujet de son projet de privatiser l’entreprise. Ils ont payé des amendes à la SEC et M. Musk a accepté de démissionner de son poste de président de Tesla et de demander à un avocat de revoir certaines déclarations qu’il fait à propos de l’entreprise sur les réseaux sociaux avant de les publier.

Le procès des investisseurs va être jugé devant le tribunal de district américain à un moment difficile pour M. Musk et Tesla. La société vend moins de voitures que les dirigeants ne l’avaient promis et que les analystes ne l’avaient prévu, obligeant Tesla à baisser ses prix. Les revenus de Twitter ont chuté car de nombreuses entreprises ne diffusent plus de publicités sur la plate-forme après le comportement erratique de M. Musk et sa décision de licencier une grande majorité des employés de l’entreprise.