Elon Musk est en train de gagner la course à l’IA

La scène

Si vous croyez ce que vous lisez sur Elon Musk — et parfois sur le propre compte X de Musk — vous penseriez que l’homme parfois le plus riche du monde a perdu la boule et se trouve dans une situation très délicate.

Mais alors même qu’il vit dans un spectacle politique et controversé, Musk s’est hissé dans une position sérieuse et compétitive dans la course à l’IA, une décision qui pourrait par la même occasion stimuler la fortune de ses autres entreprises.

Les données sont concrètes. En un peu plus d’un an, sa société xAI est passée de l’inexistence à la construction de ce qui pourrait être le centre de données d’IA le plus puissant au monde. Et son projet de transformer des Tesla en robotaxis, qui semblait un fantasme il y a un an ou deux, est soudain au moins dans le domaine du possible.

Musk a raté l’occasion de profiter de l’avantage du pionnier de l’IA générative. Après avoir tenté en vain de reprendre et de diriger OpenAI, qu’il a cofondé en tant qu’organisation à but non lucratif, il a abandonné, des années avant qu’OpenAI ne publie ChatGPT.

Mais la prochaine vague de croissance s’appuie sur les atouts dont Elon Musk a fait preuve dans les secteurs de l’automobile et de l’espace. Le secteur de l’IA est confronté à des obstacles logistiques massifs et complexes, comme générer suffisamment d’énergie pour alimenter les villes et faire fonctionner à l’unisson des centaines de milliers de processeurs graphiques sans qu’ils ne fondent, littéralement.

La plupart des concurrents indépendants d’OpenAI ont donc fait faillite, effrayés par les prix de plusieurs milliards de dollars et l’incertitude inhérente à leur activité.

C’est un défi de taille pour Musk, dont la volonté n’a d’égal que son accès au capital et sa capacité à convaincre de brillants jeunes ingénieurs de travailler d’arrache-pied pour réaliser l’impossible.

xAI a construit un centre de données à Memphis, dans le Tennessee, avec 100 000 GPU que Musk dit sont désormais opérationnels, et 100 000 autres sont en cours de construction. C’est peut-être une exagération, car les besoins en énergie à eux seuls rendent probablement impossible l’utilisation de ces 100 000 GPU aujourd’hui.

Le centre de données de Microsoft utilisé par OpenAI est considéré comme le deuxième plus grand au monde, mais sa taille exacte n’a pas été divulguée.

En savoir plus

Musk a qualifié le centre de données de Memphis de loin le plus grand au monde et a déclaré qu’il serait utilisé pour former Grok 3, affirmant qu’il serait le chatbot IA le plus puissant au monde d’ici décembre.

Musk a accompli tout cela en un temps record de 121 jours, et a enfreint toutes sortes de règles et de normes dans son effort incessant pour rattraper OpenAI, la société qu’il a fondée et qu’il méprise désormais amèrement.

Pièce A : Musk a refusé d’attendre que les raccordements électriques soient installés pour faire fonctionner son centre de données, il a donc installé 20 turbines alimentées au gaz naturel capables d’alimenter 50 000 foyers, sans même prendre la peine de les installer. demander des permisCette décision a suscité des inquiétudes quant à la pollution de l’air, ce qui a donné lieu à une vague de mauvaises nouvelles.

Musk ne semble pas s’en soucier et a probablement pensé qu’au moment où ses turbines seraient fermées, il aurait peut-être obtenu l’énergie nécessaire via le réseau traditionnel.

« Notre compétitivité fondamentale repose sur notre capacité à être plus rapide que n’importe quelle autre entreprise d’IA. C’est la seule façon de rattraper notre retard », a déclaré Elon Musk. a écrit sur X.

Comparez l’approche de Musk avec celle du PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui est essayer de construire une coalition internationale de gouvernements pour soutenir l’infrastructure nécessaire à la construction des centres de données incroyablement grands nécessaires au prochain bond en avant en matière de capacité de l’IA.

Le succès précoce de Musk dans la construction de son cluster de GPU à Memphis a inquiété Altman, qui, selon des informations récentes rapport Selon The Information, Musk pourrait bientôt avoir accès à plus de puissance de calcul qu’OpenAI et Microsoft.

Jeudi, le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui a contribué à la création d’OpenAI, a déclaré que Musk était toujours en train de rattraper son retard. « Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. [that] « Il est en tête », a déclaré Hoffman, s’exprimant lors de la conférence The Information. Sommet sur l’IA.

Le point de vue de Reed

La décision d’Elon Musk est risquée. Rien ne garantit que la construction de centres de données de cette taille produira des résultats miraculeux.

Mais il ne fait aucun doute qu’Elon Musk continuera d’essayer tant qu’il sera convaincu que cela peut fonctionner. Il était prêt à parier toute sa fortune sur l’entreprise qui est devenue PayPal. Et il était prêt à parier sa fortune PayPal sur SpaceX, une idée audacieuse à l’époque.

Si xAI parvient à créer un modèle d’IA capable de raisonner aussi bien qu’un humain, ou quelque chose de proche de « l’intelligence artificielle générale », cela pourrait alimenter les capacités de conduite autonome des Tesla et du robot humanoïde que le constructeur automobile tente également de construire.

Neuralink, la société d’Elon Musk, qui a développé une technologie d’implant cérébral expérimental qui a jusqu’à présent permis à deux patients de jouer à des jeux vidéo avec leur esprit, pourrait également bénéficier de l’IA qu’il construit à Memphis.

Et puis il y a Grok, le chatbot de xAI qui reste médiocre par rapport à ses concurrents comme ChatGPT, Claude et Gemini.

X ne pourra peut-être jamais retrouver les annonceurs qu’il avait lorsqu’il s’appelait Twitter, mais sa base d’utilisateurs pourrait encore s’avérer précieuse en tant que canal de distribution pour Grok, qui a un accès exclusif au contenu de X.

Bien sûr, comme tout effort d’une telle ambition, il pourrait échouer. Musk pourrait ne jamais rattraper OpenAI. Son plan pourrait échouer et brûler. Et si son pari sur l’IA échoue, son empire pourrait s’effondrer.

Mais il se pourrait bien que cela réussisse. Même si personne dans la tribu anti-Musk ne veut entendre cela, il se pourrait bien qu’il ait le dernier mot.