Elon Musk espère tester un implant cérébral chez l’homme l’année prochaine

“Ce sont des avancées progressives”, a déclaré Daniel Yoshor, neurochirurgien et neuroscientifique à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie qui a travaillé avec des appareils similaires, après avoir regardé la présentation. “Le matériel est impressionnant mais ne représente pas une avancée spectaculaire dans la restauration ou l’amélioration des fonctions cérébrales.”

La présentation de M. Musk mercredi soir offrait peu de nouveautés significatives par rapport aux démonstrations précédentes de l’appareil. Il a continué à affirmer que l’implant pourrait rendre possible le contrôle par ordinateur pour les personnes atteintes de paralysie en dehors d’un laboratoire. Mais les experts dans le domaine se sont demandé si la démonstration montrait des progrès majeurs avec l’appareil, en particulier compte tenu de l’ampleur des travaux en cours à l’échelle nationale.

L’exploit a d’abord été documenté par d’autres chez un humain en 2006 à l’ère pré-YouTube et avec une technologie beaucoup plus encombrante, amarrant les patients à un ordinateur avec un cordon.

Neuralink n’a pas l’approbation de la Food and Drug Administration pour vendre l’appareil. M. Musk a déclaré mercredi que la société avait soumis la plupart de ses documents à l’agence pour demander l’autorisation d’implanter son appareil chez un être humain. Il a prédit un test chez l’homme dans six mois, mais toute étape vers des essais chez l’homme reviendrait à la FDA après une évaluation complète des risques d’implantation chirurgicale et de la sécurité du dispositif.

Neuralink avait initialement prévu l’événement pour la fin octobre, avant que M. Musk, un multimilliardaire, ne reporte la présentation au milieu de l’un des mois les plus chaotiques de sa carrière. Il a récemment finalisé son achat récurrent de Twitter, qui a attiré une grande partie de son attention – et généré une controverse considérable – sur la gestion de la société de médias sociaux.

Alors que M. Musk jongle avec cela et d’autres tâches – il supervise également le constructeur de voitures électriques Tesla et la société de fusées SpaceX – Neuralink sort d’une période de changement. L’année dernière, Max Hodak, le président de l’entreprise et l’un de ses cofondateurs, est parti lancer sa propre entreprise dans le domaine. Le directeur général de Neuralink est officiellement Jared Birchall, un gestionnaire de patrimoine qui dirige le family office de M. Musk.

La présentation de mercredi soir s’est concentrée sur le dispositif “Link”, qui ressemble à une pile de plusieurs pièces d’un pouce de large avec des centaines de fils fins. Un robot chirurgical découperait un trou dans le crâne et glisserait les fils d’électrode dans la matière grise du cerveau, selon M. Musk’s 2020 présentation de la société. La pièce en forme de pièce de monnaie reposerait au ras du crâne.

Les leaders dans le domaine de la technologie d’interface cerveau-ordinateur ont suivi de près l’investissement de Neuralink dans un appareil qui fonctionnait sans fils ni matériel en saillie. Pourtant, les présentations de M. Musk jusqu’à présent ont préoccupé et déçu nombre d’entre eux.