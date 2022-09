Elon Musk envoyait un texto à Larry Ellison “jusqu’aux petites heures du matin” avant de dire que l’achat de Twitter était en attente

Larry Ellison et Elon Musk. Getty Images

Elon Musk a envoyé un texto à Larry Ellison avant de dire que son accord sur Twitter était en attente, conformément à un dossier judiciaire.

Le cofondateur d’Oracle est un ami de longue date de Musk et a promis 1 milliard de dollars (environ 17 milliards de rands) à l’accord.

Twitter fait valoir que l’équipe juridique de Musk retient les messages texte qu’elle a cités à comparaître concernant l’accord.

Elon Musk a envoyé des SMS à Larry Ellison toute la nuit et “jusqu’aux petites heures du matin” avant de déclarer que son accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter était “temporairement en attente.”

Les enregistrements de la compagnie de téléphone de Musk montrent qu’il a échangé plusieurs SMS avec le cofondateur d’Oracle du 12 mai jusqu’à 12h20 le 13 mai, selon un dossier judiciaire sur Twitter. C’est environ quatre heures avant qu’il n’annonce sur Twitter que l’accord était dans les limbes en attendant des informations sur le nombre de comptes de spam sur la plate-forme de médias sociaux. Le tweet était un précurseur de la tentative ultérieure de Musk de s’éloigner officiellement de l’accord le 8 juillet, lorsqu’il a envoyé une lettre à la Securities Exchange Commission concernant son projet d’abandonner la fusion.

La lettre de Twitter à la Cour de chancellerie du Delaware a été initialement soumise le 16 septembre, mais rendue publique vendredi. Dans la lettre adressée au juge Kathaleen St. J. McCormick, Twitter affirme que l’équipe juridique de Musk n’a pas fourni le SMS pertinents entre Ellison et Musk, ainsi que plusieurs autres communications après que Twitter a été assigné à comparaître pour les SMS du milliardaire concernant l’accord.

Twitter a assigné Ellison en août, mais les messages texte n’ont pas encore été déposés publiquement.

Le cofondateur d’Oracle a promis 1 milliard de dollars à l’offre Twitter du PDG de Tesla en mai et est le plus grand co-investisseur de l’accord. Ellison est aussi un ami de longue date de musc. En 2018, Ellison était nommé au conseil d’administration de Tesla et a déclaré qu’il était “un ami très proche d’Elon Musk”. Cependant, Ellison a quitté le conseil d’administration de Tesla en juin.

L’équipe juridique de Twitter semble monter un dossier autour de certains des textes de Musk. Plus tôt ce mois-ci, les avocats de la société de médias sociaux partagé un texte de Musk à un banquier de Morgan Stanley dans lequel le milliardaire a déclaré qu’il voulait “ralentir” l’accord, affirmant dans des textes privés que cela n’aurait aucun sens d’acheter Twitter “si nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale” avec la Russie. Les textes ont été envoyés plusieurs mois avant que Musk ne tente officiellement de se retirer de l’accord en juillet et ont été utilisés pour soutenir l’argument de Twitter selon lequel le PDG de Tesla souhaite abandonner l’accord pour des raisons économiques plutôt que pour des problèmes liés au nombre d’utilisateurs sur la plate-forme.

Dans la récente lettre, l’équipe juridique de Twitter a également accusé le PDG de Tesla de “destruction de preuves” et a montré une capture d’écran d’un message Signal entre Musk et Marc Andreessen sur le financement de l’accord. La capture d’écran semble montrer que le PDG de Tesla a défini ses messages à supprimer après une période de temps désignée.

“Musk a supprimé ces messages parce qu’il anticipait un litige et qu’il savait qu’ils compromettraient ses demandes reconventionnelles et ses défenses”, indique Twitter dans le dossier, appelant les efforts de l’équipe juridique de Musk à produire des messages de découverte “une production miteuse”.

Le milliardaire siégera pendant un dépôt de deux à trois jours cette semaine et la Cour de chancellerie du Delaware tiendra une audience préliminaire mardi sur plusieurs questions de découverte en suspens, y compris une demande d’informations de Twitter pour savoir si Musk avait connaissance d’un rapport de lanceur d’alerte explosif de l’ancien chef de la sécurité de Twitter avant qu’il ne soit rendu public en août.