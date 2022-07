Elon Musk envoie une lettre au conseil d’administration de Twitter pour mettre fin à un accord d’acquisition de 44 milliards de dollars

L’offre tumultueuse d’Elon Musk de 44 milliards de dollars américains pour acheter Twitter est sur le point de s’effondrer après que le PDG de Tesla a envoyé une lettre au conseil d’administration de Twitter disant qu’il mettait fin à l’acquisition.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à un message pour commentaire. Il n’est pas tout à fait clair si le conseil d’administration de Twitter acceptera les frais de rupture de 1 milliard de dollars américains ou s’il y aura une bataille judiciaire à propos de l’accord.

L’éventuel dénouement de l’accord n’est que le dernier rebondissement d’une saga entre l’homme le plus riche du monde et l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes.

Une grande partie du drame s’est déroulée sur Twitter, avec Musk – qui compte plus de 95 millions d’abonnés – déplorant que l’entreprise ne soit pas à la hauteur de son potentiel en tant que plate-forme pour la liberté d’expression.

Vendredi, les actions de Twitter ont chuté de 5 % à 36,81 $ US, bien en deçà des 54,20 $ US que Musk avait proposé de payer. Les actions de Tesla, quant à elles, ont grimpé de 2,5 % pour atteindre 752,29 $ US.

Dans une lettre à la Securities and Exchange Commission, Musk a déclaré que Twitter n’avait “pas respecté ses obligations contractuelles” entourant l’accord, à savoir donner à Musk suffisamment d’informations pour “faire une évaluation indépendante de la prévalence des faux comptes ou des spams sur la plate-forme de Twitter”.

Actionnaire important

Le flirt de Musk avec l’achat de Twitter semble avoir commencé fin mars. C’est à ce moment-là que Twitter a déclaré avoir contacté les membres de son conseil d’administration – y compris le co-fondateur Jack Dorsey – et leur a dit qu’il achetait des actions de la société et qu’il souhaitait rejoindre le conseil d’administration, privatiser Twitter ou lancer un concurrent.

Puis, le 4 avril, il a révélé dans un dépôt réglementaire qu’il était devenu le principal actionnaire de la société après avoir acquis une participation de 9 % d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars américains.

Au début, Twitter a offert à Musk un siège à son conseil d’administration. Mais six jours plus tard, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a tweeté que Musk ne rejoindrait finalement pas le conseil d’administration. Son offre d’achat de l’entreprise s’est concrétisée rapidement par la suite.

Musk avait accepté d’acheter Twitter pour 54,20 $ US par action, insérant une référence de marijuana “420” dans son prix d’offre.

Il a vendu pour environ 8,5 milliards de dollars américains d’actions de Tesla pour aider à financer l’achat, puis a renforcé ses engagements de plus de 7 milliards de dollars américains auprès d’un groupe diversifié d’investisseurs, y compris des poids lourds de la Silicon Valley comme le cofondateur d’Oracle, Larry Ellison.

À l’intérieur de Twitter, l’offre de Musk a été accueillie avec confusion et baisse du moral, en particulier après que Musk ait publiquement critiqué l’un des meilleurs avocats de Twitter impliqué dans les décisions de modération de contenu.

Alors que les dirigeants de Twitter se préparaient à faire avancer l’accord, la société a institué un gel des embauches, interrompu les dépenses discrétionnaires et licencié deux cadres supérieurs. La société de San Francisco a également licencié du personnel, plus récemment une partie de son équipe d’acquisition de talents.