Elon Musk envoie les valeurs Bitcoin, Dogecoin et Etherium PLUNGING avec le tweet meme de Linkin Park sur «la fin»

ELON Musk a envoyé la valeur de Bitcoin en chute libre après avoir publié un mème sur Linkin Park avec le hashtag #Bitcoin et un emoji au cœur brisé.

Le PDG de SpaceX et Tesla a tweeté un mème d’un couple séparé discutant des paroles du hit de Linkin Park In the End suggérant une rupture – comme la relation du milliardaire avec Bitcoin.

« Elle: je sais que j’ai dit que ce serait fini entre nous si tu citais une autre chanson de Linkin Park mais j’ai trouvé quelqu’un d’autre », le mème lis. « Lui: Donc à la fin ça n’avait même pas d’importance? »

Accompagnant le mème, qui montrait un homme et une femme assis à distance l’un à côté de l’autre sur un canapé, se trouvaient le hashtag #Bitcoin et un emoji au cœur brisé.

Le tweet du milliardaire a fait baisser la valeur de Bitcoin de six pour cent, tandis que d’autres crypto-monnaies comme Ethereum (de sept pour cent) et Dogecoin (de huit pour cent) ont également plongé.

Dans une suite tweeter, Musk a posté un autre mème d’une femme faisant face à un homme en disant « Tu me manques » et « Pourquoi pleures-tu », a déclaré la femme, l’homme répondant « Parce que tu me manques aussi ».

Les tweets de Musk ont ​​suscité de nombreuses réactions après la chute des valeurs de Bitcoin

Cela a également forcé d’autres crypto-monnaies à chuter. Crédit : Bitstamp.com

Les tweets de Musk ont ​​suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs de Twitter, y compris le co-créateur de Dogecoin Billy Markus, qui tweeté « Elon… je te fais confiance. »

En réponse, Musk tweeté un autre mème « Dogecoin est juste de l’argent avec une offre infinie. »

« Je vais acheter tout le #Bitcoin qu’Elon Musk vend », a déclaré l’entrepreneur Justin Sun.

Musk a fait l’actualité le mois dernier lorsqu’il a déclaré que Tesla n’accepterait plus les paiements Bitcoin pour les voitures électriques, provoquant une légère baisse de la crypto-monnaie.

« Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants », a-t-il tweeté.

« La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement », a-t-il poursuivi.

« Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. »

« Nous examinons également d’autres crypto-monnaies qui utilisent moins de 1% de l’énergie/de la transaction de Bitcoin. »