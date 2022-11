Elon Musk envoie des cadeaux de Thanksgiving aux astronautes de l’ISS

Elon Musk est l’un des entrepreneurs dont on parle le plus au monde. Actuellement, l’homme le plus riche du monde a apporté d’énormes changements aux opérations de Twitter. Alors que beaucoup de gens y voient un changement positif, beaucoup d’autres pensent qu’il ruine les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Elon Musk est à l’honneur pour une autre raison. En effet, il a envoyé un colis contenant des friandises et des friandises de Thanksgiving aux astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).

Le dernier lancement SpaceX d’Elon Musk était la fusée Falcon 9 – qui a déclenché la 26e mission Dragon Commercial Resupply Services le 26 novembre. Outre des friandises, la mission a également transporté 3 500 kilogrammes de fournitures d’équipage, de recherche, de matériel et d’autres matériaux scientifiques.

Du maïs sucré à la crème glacée en passant par la tarte à la citrouille, le colis contenait une variété de friandises pour le plaisir des astronautes.

En plus des friandises de Thanksgiving, l’équipage utilisera également des graines de tomates naines qui leur ont été envoyées pour l’une des expériences de la NASA. Les chercheurs de l’agence spatiale ont cultivé différents types de feuilles vertes après avoir testé la croissance des plantes sur la station spatiale. La NASA a également suggéré qu’un régime alimentaire nutritif est essentiel pour les astronautes, qui se rendent dans l’espace pour des missions d’exploration de longue durée et que “le régime alimentaire typique des astronautes préemballés peut devoir être complété par des aliments frais produits dans l’espace”.

Musk a récemment affirmé qu’Apple menaçait de retirer Twitter de l’App Store, mais n’en révélait pas la raison. Il a également révélé à travers une chaîne de tweets qu’Apple avait arrêté la plupart de ses publicités sur Twitter et a suggéré que les actions du géant de l’électronique impliquaient sa haine envers la liberté d’expression en Amérique.

Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d’expression en Amérique ? – Elon Musk (@elonmusk) 28 novembre 2022

Musk a fondé SpaceX en 2002. Le magnat des affaires a récemment acquis Twitter.

