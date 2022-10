Elon Musk envisage de former un “conseil de modération de contenu” pour Twitter

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk.

Elon Musk a annoncé qu’il prévoyait de former un “conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers” sur Twitter dans son premier acte politique après avoir repris la société de médias sociaux vendredi, soulignant qu’aucune modification des politiques de modération de la plateforme n’avait été apportée jusqu’à présent. .

“Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte n’aura lieu avant la réunion de ce conseil”, a déclaré l’homme d’affaires milliardaire au franc-parler, craignant que le compte de l’ancien président américain Donald Trump ne soit rétabli.

“Pour être très clair, nous n’avons encore apporté aucune modification aux politiques de modération de contenu de Twitter”, a-t-il ajouté dans un tweet ultérieur.

Twitter est officiellement devenu la propriété privée de Musk, PDG de Tesla et SpaceX, vendredi, guidant la plate-forme sur une voie incertaine sous la direction de l’un de ses critiques les plus virulents.

L’examen s’est rapidement tourné vers la façon dont la plate-forme fonctionnera sous un absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression qui, selon certains utilisateurs, transformera Twitter en une scène mondiale pour les discours de haine et la désinformation.

Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers. Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant la réunion de ce conseil. – Elon Musk (@elonmusk) 28 octobre 2022

Le scellement par Musk de l’accord récurrent de 44 milliards de dollars a mis fin à un feuilleton télévisé de plusieurs mois de chicanerie d’entreprise, impliquant des insultes, des menaces et des poursuites.

“L’oiseau est libre”, a tweeté le milliardaire fondateur de Tesla et pionnier de l’espace en référence au logo de l’entreprise. “Laissez le bon temps rouler.”

L’accord a suscité des réactions contrastées, l’ancien président américain Donald Trump applaudissant le changement de direction sur une plate-forme qui l’avait interdit, tandis que les militants ont mis en garde contre une recrudescence du harcèlement et de la désinformation.

Les politiciens européens n’ont pas tardé à signaler à Musk que le continent avait des réglementations pour les entreprises de médias sociaux.

“En Europe, l’oiseau volera selon nos règles”, a tweeté Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.

Musk avait promis de rappeler la modération du contenu et devait ouvrir la voie à Trump pour revenir sur la plate-forme.

Le président de l’époque a été bloqué par crainte qu’il ne déclenche plus de violence comme l’attaque meurtrière de 2021 contre le Capitole américain pour annuler sa défaite électorale.

S’adressant à sa propre plate-forme Truth Social, Trump a déclaré qu’il était “très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains” – mais ne s’est pas engagé à rejoindre si cela était autorisé.

Les utilisateurs d’extrême droite se sont rapidement réjouis de la propriété de Musk, publiant des commentaires tels que “les masques ne fonctionnent pas” et d’autres railleries, pensant que les règles de modération seraient désormais assouplies.

Jason Stanley, professeur de philosophie à l’Université de Yale, qui a caractérisé la montée de Trump comme un signe de la montée du fascisme aux États-Unis, a déclaré qu’il modifierait son approche de l’affichage.

« Pour le moment, je reste sur Twitter. Mais je vais essayer de faire beaucoup plus attention à ce que je dis maintenant qu’Elon Musk est aux commandes. Le ciblage en cascade des discours de haine peut détruire votre semaine », a-t-il déclaré.

Le commentateur politique de droite Ben Shapiro a déclaré avoir gagné 40 000 abonnés sur Twitter vendredi, tandis que l’acteur Mark Hamill, un libéral, a déclaré avoir perdu près de 6 000 abonnés au cours des trois derniers jours.

Musk aurait limogé le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, et d’autres hauts fonctionnaires – bien que la société n’ait pas répondu à une demande de commentaire et qu’Agrawal se soit toujours inscrit comme PDG sur son profil Twitter.

Mais Ned Segal, directeur financier de Twitter depuis 2017, a annoncé son départ.

“Au mieux, (Twitter) démocratise la communication et les connaissances, assurant la responsabilité et la distribution équitable des informations”, a déclaré Segal. « C’est une énorme responsabilité pour tous ceux qui partagent le travail. Je leur souhaite force, sagesse et clairvoyance.

Musk, qui utilise une combinaison de son propre argent, de fonds d’investisseurs fortunés et de prêts bancaires pour financer l’accord, a admis qu’il payait trop cher pour une entreprise qui affichait régulièrement des pertes époustouflantes.

Twitter dit qu’il compte 238 millions d’utilisateurs quotidiens – éclipsés par les près de deux milliards de Facebook – et n’a pas été en mesure de monétiser de la même manière que ses rivaux.

Cependant, il détient une influence démesurée sur le débat public car il est la plate-forme privilégiée de nombreuses entreprises, politiciens, journalistes et autres personnalités publiques.

Bien qu’il ait promis que Twitter ne deviendrait pas un “paysage infernal gratuit pour tous”, Musk aurait prévu de profondes réductions de personnel qui évinceraient les équipes qui supervisent le contenu.

Bien que Musk ait publié une lettre aux annonceurs disant qu’il voulait que Twitter soit un forum où les points de vue rivaux puissent être débattus de “manière saine”, le géant américain de l’automobile General Motors a déclaré vendredi qu’il avait “temporairement suspendu” les publicités payantes sur la plateforme.

“Nous nous engageons avec Twitter pour comprendre la direction de la plate-forme sous leur nouveau propriétaire”, a déclaré un porte-parole de GM.

Le chien de garde des médias Media Matters for America a tiré la sonnette d’alarme sur l’avenir d’un Twitter dirigé par Musk, en particulier l’effet sur les élections américaines imminentes de mi-mandat.

La plateforme “est maintenant sur la bonne voie pour devenir un moteur suralimenté de radicalisation” et un “marais de fièvre de théories du complot dangereuses, de chicanes partisanes et de harcèlement opérationnalisé”, a déclaré le chef de l’organisation, Angelo Carusone.