Elon Musk entre dans le débat sur les relations taiwano-chinoises

Elon Musk s’est une fois de plus lancé dans la géopolitique en suggérant un arrangement par lequel Taïwan deviendrait une “zone administrative spéciale” de la Chine, Pékin ayant probablement un certain contrôle sur l’île autonome. Cette suggestion a suscité la colère des politiciens taïwanais. Le gouvernement de Taiwan a précédemment rejeté une telle proposition.

“Pourvu qu’il y ait rationalité, égalité et respect mutuel, nous sommes disposés à travailler avec les autorités de Pékin pour trouver un arrangement mutuellement acceptable pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. C’est notre responsabilité partagée.”

“Et c’est possible, et je pense probablement, en fait, qu’ils pourraient avoir un arrangement plus indulgent que Hong Kong”, a-t-il ajouté.

Le milliardaire a suggéré un arrangement selon lequel la Chine aurait un certain contrôle sur Taïwan, mais l’ambassadeur de facto du pays aux États-Unis, Hsiao Bi-khim, a tweeté samedi que “la liberté et la démocratie de l’île ne sont pas à vendre”.

Musk, qui dirige un constructeur de voitures électriques Tesla et cherche actuellement à conclure un accord pour acheter un site de réseautage social Twitter a forme quand il s’agit de patauger dans la géopolitique.

Le milliardaire s’est attiré la colère des politiciens ukrainiens la semaine dernière après avoir publié un sondage sur Twitter sur ce qu’il prétendait être l’issue probable de la guerre avec la Russie.

Musk a également été très flatteur pour la Chine, l’un des marchés les plus importants et les plus critiques de Tesla et où est basée sa Gigafactory de Shanghai.

Un analyste chinois a déclaré que la proposition de Musk sur Taïwan “méritait beaucoup de déballage et peut-être même un peu de réalité”.

“Le seul problème avec cela pour M. Musk est que les Taïwanais ne sont tout simplement pas d’accord avec ce type d’arrangement”, a déclaré lundi Bates Gill du Centre d’analyse de la Chine de l’Asia Society Policy Institute, à “Squawk Box Europe” de CNBC.

Gill a suggéré que Musk veuille peut-être examiner de plus près les nuances autour de questions telles que les relations entre la Chine et Taïwan.

“L’homme le plus riche du monde sent évidemment qu’il a beaucoup à dire sur ces questions géopolitiques. Je lui suggère seulement de regarder beaucoup plus attentivement les réalités, les précédents historiques et la contestation géopolitique qui entourent toutes ces questions avant de nous donner à tous un leçon de diplomatie », a déclaré Gill.