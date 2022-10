Elon Musk entrant dans le siège de Twitter avec un évier est la chose la plus Elon Musk de tous les temps

Juste avant la clôture officielle de l’accord Twitter de 44 milliards de dollars, Elon Musk est entré dans le bureau de Twitter à San Francisco et une vidéo de la même chose fait le tour des réseaux sociaux. Parallèlement à cela, le chef de Tesla a également changé sa biographie en “Chief Twit”. Dans la vidéo, on voit Musk portant l’évier et disant en disant qu’il essayait de s’enfoncer. lire la légende de la vidéo. On peut le voir entrer joyeusement dans le bureau, avec un zèle total.

Entrer dans le siège social de Twitter – laissez-le entrer! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 – Elon Musk (@elonmusk) 26 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 19 millions de vues. Juste en dessous de la vidéo, il a mis à jour, “Rencontrer beaucoup de gens sympas sur Twitter aujourd’hui!”

Un utilisateur de Twitter a écrit : “la restauration de tous mes comptes devrait être la priorité n°1”. Une autre personne a écrit : « Je ne peux même pas calculer combien d’argent je paierais pour lire le chat Slack des employés de Twitter aujourd’hui. Je paierais certainement un supplément pour lire les pensées des “modérateurs de contenu”.

ALLONS GOOOOOO !!!!! pic.twitter.com/gHJkC5J209 – Jason Jones (@jonesville) 26 octobre 2022

Vous au siège social de Twitter en ce moment : pic.twitter.com/wcRsdf0gWM — Watcher.Guru (@WatcherGuru) 26 octobre 2022

C’est comme ça que tu fais….. https://t.co/fVSNSoyrgH — Bernieshat (@Bernieshat1) 27 octobre 2022

Une chose qu’Elon fera… Clown sur Twitter toute la journée😂😂😂 https://t.co/J3B0Wo8pqQ – Zora Cums @NiteFlirt (@zora_cummings) 27 octobre 2022

Imaginez que vous regardiez en face les employés de Twitter que vous êtes sur le point de licencier dans quelques jours/semaines et que vous en souriiez. Ouf chili… https://t.co/HGun9X3HZy —Wayne Jones (@wayneoflife) 27 octobre 2022

Pendant ce temps, Musk a d’abord proposé d’acheter Twitter plus tôt en mars. Cependant, il s’est ensuite retiré de l’accord en juillet. Après que le géant des médias sociaux a poursuivi le milliardaire de 51 ans, il a proposé de racheter l’entreprise au même prix. Le tribunal a ordonné à Musk de conclure l’accord avant le 27 octobre.

Pour l’instant, on ne sait absolument pas ce qui a convaincu Musk de racheter Twitter. Cependant, des rapports spéculent sur le fait que le chef de Tesla ne veut pas que les détails de la procédure initiale soient rendus publics.

De plus, de plus en plus de détails internes sont apparus en ligne après que Twitter ait enregistré des conversations entre Musk et plusieurs dirigeants de Twitter. Cela inclut également l’actuel PDG Parag Agrawal et l’ancien chef Jack Dorsey devant le tribunal.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici