Elon Musk, en tournée de réadaptation, se qualifie de « juif ambitieux »

Repoussant les accusations d’antisémitisme, Elon Musk s’est rendu ces derniers mois en Israël, a accueilli le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une usine Tesla en Californie et a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’avait aucune animosité envers les Juifs.

Lundi, il a porté sa tournée de pénitence à un nouveau niveau, se déclarant « aspirationnellement juif » après une visite à l’ancien camp d’extermination nazi d’Auschwitz, dans le sud de la Pologne, où il a allumé une bougie à la mémoire des millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste.

M. Musk, propriétaire de X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, a suscité l’indignation – et un exode des annonceurs – en novembre lorsqu’il a approuvé un message antisémite sur X comme « la vraie vérité ». Le message accusait les communautés juives de pousser à la « haine contre les Blancs » et de soutenir l’immigration de « hordes de minorités ».

La Maison Blanche a dénoncé M. Musk pour « odieuse promotion de la haine antisémite et raciste ».

Il s’est rapidement excusé pour son intervention, affirmant que “cela pourrait être littéralement le message le pire et le plus stupide que j’ai jamais publié”. Depuis, il s’efforce de calmer la protestation et d’arrêter la fuite des annonceurs.