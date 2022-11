Elon Musk “en dehors de sa profondeur” sur Twitter, la “culture de gestion de l’intimidation” ne résoudra pas le problème – Investisseur SpaceX

Chris Kelly, premier investisseur de SpaceX, a déclaré que la “culture de gestion de l’intimidation” d’Elon Musk ne fonctionnerait pas sur Twitter.

Kelly a déclaré samedi que Musk était “en dehors de sa profondeur” sur Twitter et que ses actions “n’étaient pas de bon augure”.

Depuis qu’il a acheté Twitter, Musk a licencié la moitié de ses effectifs et a lancé un ultimatum au personnel restant.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Chris Kelly, premier investisseur de SpaceX averti samedi qu’Elon Musk pourrait ne pas être équipé pour diriger Twitter.

“Il est capable de faire des choses assez incroyables, mais il est entré dans un domaine qui dépasse de loin sa profondeur et pense qu’une culture de gestion de l’intimidation peut le changer – et cela ne fonctionnera pas dans une entreprise comme Twitter”, a déclaré Kelly lors de Sky News ‘ Événement en direct de grandes idées à Londres.

Kelly a été responsable de la confidentialité chez Facebook de 2005 à 2009 et a été l’un des premiers bailleurs de fonds de SpaceX. Kelly a déclaré qu’il était “principalement un fan d’Elon”, mais a ajouté qu’il était “surpris” par les récentes actions de Musk sur Twitter.

Twitter, qui s’est débarrassé de son service de communication, n’a pas répondu à une demande de commentaire d’Insider avant la publication. Kelly n’a pas répondu à un message sollicitant d’autres commentaires sur LinkedIn.

“Il aurait dû adopter une approche beaucoup plus mesurée lorsqu’il a pris la relève”, a déclaré Kelly lors de l’événement.

Quand Musk enfin suivi jusqu’au bout sur son achat de 44 milliards de dollars sur Twitter, il démarré PDG et directeur financier de Twitter dans les heures suivant la conclusion de la transaction. Le milliardaire a ensuite procédé à Licencier environ la moitié des effectifs de Twitter et licencié plusieurs employés qui se sont prononcés contre lui sur les réseaux sociaux et dans les canaux de communication Slack de l’entreprise.

Musc aussi a lancé un ultimatum au personnel de Twitter la semaine dernière, disant qu’il s’attend à ce qu’ils soient “extrêmement hardcore” et travaillent de longues heures ou démissionnent. L’e-mail à l’échelle de l’entreprise a suscité un important exode le jeudi, avec quelques anciens salariés spéculer le site pourrait tomber en panne en raison du nombre de travailleurs des équipes “critiques” qui ont quitté l’entreprise sous la direction de Musk.

En fin de compte, Kelly a déclaré que bien qu’il ait vu Musk mettre en œuvre un style de gestion similaire chez Tesla et SpaceX, il pense que le style de leadership de Musk pourrait être préjudiciable à Twitter.

“Le fait qu’il irait de la place centrale de la ville pour le monde à” cela fonctionnera-t-il demain? est une grande question », a-t-il dit. “Les coupes massives et la tronçonneuse qu’Elon Musk a imposées à l’entreprise n’augurent rien de bon pour son avenir.”