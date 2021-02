Dans son style unique de signature, le milliardaire Elon Musk a annoncé samedi qu’il écrivait un livre sur Tesla et SpaceX, deux de ses plus grandes entreprises. « Il est temps de raconter l’histoire de Tesla et SpaceX (sic) », a-t-il écrit dans un tweet.

Même s’il n’a pas dit explicitement qu’il écrivait un livre (ou à), mais que ses abonnés étant conscients de son tweet avec butin, il l’a très bien deviné.

Il est temps de raconter l’histoire de Tesla et SpaceX – Elon Musk (@elonmusk) 6 février 2021

«De la Terre et de Mars, des leçons apprises», a-t-il déclaré dans ses tweets ultérieurs.

Après le bref fil de discussion, l’un de ses 46 millions d’abonnés a demandé s’il écrivait un livre, auquel le patron de Tesla a répondu avec un oui.

Musk a récemment fait une pause dans les médias sociaux et ses partisans étaient certains qu’il se rendait sur Mars et prenait la pause qu’il méritait. « Après tout, il n’est qu’un humain », ont soutenu ses partisans. Mais il était de retour, avec un bang, dans les 48 heures.

À la fin du mois dernier, Bitcoin a bondi de 14% à un sommet de deux semaines après que le chef de Tesla Inc ait marqué la crypto-monnaie dans sa biographie Twitter. Musk a simplement écrit « #bitcoin » dans sa biographie sur le site de microblogging.

L’entrepreneur milliardaire, suivi par 43,7 millions sur Twitter, a fait des commentaires sur le marché sur le site.

Il a de nouveau réussi le «Musk Effect» plus tôt cette semaine. L’homme le plus riche actuel a de nouveau gonflé les prix des actions, et c’est la devise préférée d’Internet, Dogecoin.

Musk, qui a régulièrement tweeté à propos de la crypto-monnaie meme ces derniers jours, a conduit au sommet historique de 0,065448 $, en hausse d’environ 35% par rapport à son minimum de 0,048356 $ en 24 heures, selon CoinDesk. Le prix de la crypto-monnaie a ensuite chuté à nouveau avant de remonter à environ 25% de gain, rapporte Business Insider.

La pièce numérique sur le thème de Shiba Inu a dépassé les 8 cents pour la première fois, une semaine seulement après avoir chuté à 2,5 cents et déclenché un tollé sur Reddit. Il a augmenté de 53% au cours des dernières 24 heures à 8,2 cents à 17h45 à New York dimanche, selon les données de CoinMarketCap, passant à travers son récent record de 7,8 cents publié fin janvier.