Elon Musk Drops ‘Stay at Work’ Merch se moquant des t-shirts ‘Stay Woke’ trouvés au siège de Twitter

Elon Musk a mis au point un nouveau produit Twitter peu de temps après avoir trouvé des t-shirts “#StakeWoke” dans un placard au siège de la société à San Francisco. Après que Musk ait partagé la vidéo des t-shirts, il a été découvert que le produit provenait du groupe de ressources des employés noirs de Twitter. S’adressant à Twitter, un journaliste du New York Times a écrit : « Elon Musk a dit qu’il s’intéressait au contexte des tweets, alors voici le contexte de ces chemises : elles proviennent du groupe de ressources des employés noirs de Twitter et ont été popularisées par [Jack Dorsey]qui portait une version autour des conférences pour soutenir le groupe (et était parfois ridiculisé pour cela).”

Musk a été critiqué pour cette décision. Mais maintenant, il a abandonné sa version des t-shirts noirs unis arborant le logo “#Stay@Work”. On pourrait l’interpréter comme un contre-pied aux t-shirts “#StayWoke”, mais cela semble aussi être un clin d’œil à les employés de Twitter qui auraient démissionné en masse après que Musk ait donné un ultimatum pour se connecter à un Twitter plus récent et plus “hardcore” ou partir.

L’homme pourrait bénéficier de 4 ans de cours sur l’interaction avec les employés en utilisant la perspicacité et la compassion. L’homme a un cœur et une âme “Scrooge”.— Yvonne Jackson (@delores8225) 24 novembre 2022

Musk a été critiqué pour bon nombre de ses mouvements qui ont affecté les employés depuis sa prise de contrôle de Twitter. Par exemple, il a licencié un ingénieur vétéran de Twitter qui l’a publiquement interrogé sur Twitter. De nombreux travailleurs contractuels ont affirmé avoir été licenciés sans avis officiel de la part de l’entreprise. Certains employés se sont même filmés en train de compter jusqu’au moment où ils ont été licenciés après avoir refusé l’ultimatum de Musk de se connecter sur le Twitter “hardcore”.

Récemment, l’ancienne vice-présidente de Global Media de Twitter, Katie Jacobs Stanton, a déclaré qu’elle “ne recommanderait” à personne de travailler dans l’entreprise après la prise de contrôle de Musk. ne recommanderais à personne de travailler sur Twitter ni à aucune marque de faire de la publicité sur Twitter compte tenu de cette prise de contrôle toxique”, a écrit Stanton dans un tweet.

