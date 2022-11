Elon Musk donne aux employés de Twitter une date limite pour rester ou partir

SAN FRANCISCO – Elon Musk a donné jeudi aux employés de Twitter un délai de 17 heures, heure de l’Est, pour décider s’ils voulaient travailler pour lui, et il a demandé à ceux qui ne partageaient pas sa vision de quitter leur emploi, dans son dernier traitement de choc du social société de médias.

M. Musk a fait cette annonce dans un e-mail envoyé tôt le matin aux employés mercredi; Le New York Times a obtenu le message, qui avait pour objet “A Fork in the Road”. Dans la note, M. Musk, 51 ans, a réitéré que Twitter faisait face à une route difficile et a offert aux employés trois mois de licenciement s’ils ne voulaient pas continuer à y travailler “pour construire une percée Twitter 2.0”.

Le milliardaire n’a cessé de transformer rapidement Twitter depuis la finalisation de son acquisition de 44 milliards de dollars de la société il y a près de trois semaines. M. Musk a rapidement réduit la moitié des 7 500 employés de Twitter, licencié des milliers d’entrepreneurs, licencié des employés qui l’avaient critiqué et réduit les coûts d’infrastructure. Il a également proclamé que Twitter devait gagner plus d’argent ou faire face à la faillite. Et il a poussé sur les produits d’abonnement et courtisé et insulté alternativement les annonceurs de Twitter.

Donner aux employés restants un délai pour partir a le double effet de permettre à M. Musk de réduire davantage les coûts et de purger l’entreprise des travailleurs mécontents. M. Musk a fait appel à un cercle de confidents et d’employés de certaines de ses autres sociétés, comme le constructeur de voitures électriques Tesla, pour le conseiller sur Twitter.