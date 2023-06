Elon Musk doit rencontrer le Premier ministre indien Modi mardi

Tesla Le PDG Elon Musk doit rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi aujourd’hui à New York lors de la visite de Modi aux États-Unis, selon deux sources proches de la situation.

Musk et Modi devraient discuter des ambitions de Tesla dans le pays, de la mise en place d’une base de fabrication et d’éventuelles incitations à la production de batteries. Tesla a discuté de l’exploitation en Inde dans le passémais jusqu’à présent n’a pas atteint un accord là-bas.

La plus grande base de fabrication de Tesla en dehors des États-Unis se trouve en Chine, et elle travaille également sur une installation majeure en dehors de Berlin. En mars, Tesla a dévoilé son intention de construire une usine au Mexique.

La réunion intervient alors que de plus en plus de multinationales américaines cherchent à se diversifier loin de la Chine et à élargir leur empreinte dans la chaîne d’approvisionnement. Le gouvernement indien a également l’ambition d’apporter plus de véhicules électriques dans le pays alors qu’il tente de rattraper la Chine et l’Europe. Tata Motors, Mahindra & Mahindra et Ola Electric sont parmi les principaux acteurs nationaux des véhicules électriques en Inde. Alors que l’Inde est largement considérée comme un marché en croissance pour l’industrie automobile au sens large, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que les ventes de voitures électriques ne représentent toujours qu’une petite part du marché mondial.

« En Inde et dans toutes les régions en dehors des trois principaux marchés des véhicules électriques, les ventes de voitures électriques devraient représenter 2 à 3 % des ventes de voitures en 2023, une part relativement faible mais croissante », note l’AIE.