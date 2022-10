Elon Musk dit qu’une récession mondiale pourrait durer jusqu’au printemps 2024

Le fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, pense que le déclin économique mondial peut durer encore un an et demi.

Dans un échange sur Twitter tôt vendredi matin, heure de l’Est, le dirigeant mercuriel de la voiture électrique et l’homme le plus riche du monde a déclaré qu’une récession pourrait se poursuivre “jusqu’au printemps 24”.

Les remarques sont venues en réponse à un tweet de Shibetoshi Nakamoto, le nom en ligne du co-créateur de Dogecoin Billy Markus, qui a noté que les nombres actuels de coronavirus “sont en fait assez bas”. [sic] Je suppose que tout ce dont nous avons à nous soucier maintenant, c’est de la récession mondiale imminente et de l’apocalypse nucléaire.”

“Ce serait certainement bien d’avoir un an sans un événement mondial horrible”, a répondu Musk.

Tesla Owners Silicon Valley, un compte Twitter avec près de 600 000 abonnés, a ensuite demandé à Musk combien de temps il pensait que la récession durerait, ce à quoi il a répondu : “Je suppose, mais probablement jusqu’au printemps 24”.

Le PIB mondial a augmenté de 6 % en 2021, mais devrait ralentir à 3,2 % cette année et à 2,7 % en 2023, selon le Fonds Monétaire International. Cela marquerait le rythme de croissance le plus faible depuis 2021 en dehors de la crise financière de 2008 et de la brève chute des premiers jours de la pandémie de Covid. La La Réserve fédérale projette le PIB aux États-Unis de croître de seulement 0,2 % cette année et de 1,2 % en 2023.

Musk devient le dernier titan de l’entreprise à exprimer des réserves sur l’économie.

Dans un tweet mercredi, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il était temps de “fermer les écoutilles” en prévision des eaux économiques difficiles à venir. Ce tweet accompagnait une vidéo du PDG de Goldman Sachs, David Solomon, qui a déclaré dans une interview à CNBC qu’il pensait qu’il y avait de “bonnes chances” d’une récession aux États-Unis.

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a également mis en garde contre les turbulences économiques à venir.

Le commentaire de Musk est également venu au milieu d’une semaine difficile pour Tesla stock car le constructeur automobile a manqué les estimations de revenus et a mis en garde contre un éventuel déficit de livraison cette année.

Lors de l’appel des analystes, il a exprimé plus de confiance dans l’économie américaine que dans d’autres parties du monde. Il a noté l’impact que les augmentations de taux d’intérêt ont sur l’économie.

“Les États-Unis sont en fait – l’Amérique du Nord est en assez bonne santé”, a-t-il déclaré. “Un peu de cela augmente les taux d’intérêt plus qu’ils ne le devraient, mais je pense qu’ils finiront par s’en rendre compte et les feront baisser, je pense.”

Cependant, il a déclaré que la Chine traversait “une sorte de récession” alimentée par le marché immobilier, tandis que l’Europe “connaît une sorte de récession, alimentée par l’énergie”.