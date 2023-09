Elon Musk dit qu’il va commencer à facturer aux gens l’utilisation de X (Twitter) | Actualités scientifiques et technologiques

Elon Musk a annoncé qu’il allait commencer à facturer les utilisateurs du réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter.

NBC News rapporte que l’homme d’affaires milliardaire, qui a renommé la plateforme en Xa révélé en direct que la société introduirait un « petit paiement mensuel » pour lutter contre les « vastes armées de robots ».

Musk se plaint depuis longtemps de la présence de faux comptes sur la plateforme, et a essayé d’utiliser ses inquiétudes pour se retirer de son accord d’achat l’année dernière.

Il n’a pas fourni plus de détails sur les nouveaux frais, comme le prix ou s’ils incluraient des fonctionnalités supplémentaires.

Sky News a contacté X pour commentaires, bien que son service de presse reste largement insensible.

Cette décision tuerait ce qui a longtemps été l’un des mèmes les plus populaires du site, où les utilisateurs sous-titrent des messages particulièrement frappants avec un « ce site Web est gratuit » presque incrédule.

X propose déjà un abonnement premium coûtant 9,60 £ par mois, qui donne aux utilisateurs une coche de vérification, leur permet d’écrire des articles plus longs et de modifier ceux existants, et donne la priorité à leur compte dans les résultats de recherche.

Musc a parlé des projets lors d’une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahouoù le Tesla et EspaceX le propriétaire a cherché à répondre aux critiques concernant sa gestion de la plateforme.

Depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars (38 milliards de livres sterling)celui qui se décrit lui-même comme un « absolutiste de la liberté d’expression » a été accusé de permettre à la désinformation, au racisme, à la misogynie et à l’antisémitisme de prospérer.

Il a également rétabli des comptes précédemment interdits comme ceux de Donald Trump et Andrew Tate.

Le mois dernier, la plateforme a été critiquée pour il faut plusieurs jours pour supprimer les messages faisant la promotion du négationnismebien qu’il ait été souligné à plusieurs reprises par le musée d’Auschwitz.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:26

« Votre ego a-t-il coûté des vies à des Ukrainiens ?



Musk insiste sur le fait qu’il est contre la « haine »

Musk, qui a menacé de poursuivre des groupes comme l’Anti Defamation League et le Center for Countering Digital Hate pour avoir critiqué sa direction de X, a affirmé qu’il était « contre l’attaque d’un quelconque groupe ».

Faisant référence à son ambition de coloniser Mars, il a déclaré que l’humanité ne deviendrait jamais « une civilisation spatiale » si les « luttes intestines » et la « haine » pouvaient prospérer.

Musk a également utilisé la diffusion en direct avec M. Netanyahu pour se vanter que X compte désormais 550 millions « d’utilisateurs mensuels », générant entre 100 millions et 200 millions de publications par jour.

Il est resté populaire malgré la concurrence accrue de petites plateformes comme Ciel bleu et Mastodonte, et l’application Threads extrêmement similaire de Meta.

Musk s’est concentré en grande partie sur la monétisation de la base d’utilisateurs de X, les dépenses des annonceurs ayant chuté en raison de préoccupations concernant ses politiques de modération.

Son plan à long terme est d’en faire une « application pour tout » capable de gérer des choses comme les appels vidéo et même les paiements, apparemment sur le modèle de WeChat en Chine.

En savoir plus:

Pourquoi le changement de marque « sinistre » de Twitter sera un énorme défi

Le projet de loi historique qui pourrait changer la façon dont nous utilisons Internet

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:35

Erdogan à Elon Musk : « Où est ta femme ? »



La conversation de Musk avec M. Netanyahu lundi a eu lieu lors de la visite de l’homme politique en Californie, qui a été accueillie par quelques protestations.

Il a fait face à une énorme opposition dans son pays d’origine à propos de son projet de réforme du système judiciaire, qui, selon les critiques, détruirait son système de freins et contrepoids.

Cela s’est produit après que Musk ait rencontré un autre leader mondial, le président turc. Recep Tayyip Erdoğanà New York.