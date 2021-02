Elon Musk dit qu’il soutient les principaux détenteurs de Dogecoin vendant la plupart de leur crypto-monnaie

Le milliardaire Elon Musk a déclaré dimanche qu’il soutenait les principaux détenteurs du dogecoin de monnaie numérique basé sur les mèmes vendant la plupart de leurs pièces, ajoutant qu’il estimait que trop de concentration dans le dogecoin était le «vrai problème». “Si les principaux détenteurs de Dogecoin vendent la plupart de leurs pièces, cela obtiendra mon soutien total. Trop de concentration est le seul vrai problème à mon avis”, a déclaré Musk dans un tweet.

Partisan bien connu des crypto-monnaies, Musk a régulièrement pesé sur la récente frénésie des investissements de détail, faisant grimper les prix du dogecoin et des actions de la chaîne de jeux vidéo américaine GameStop. La société de véhicules électriques de Musk, Tesla Inc, a révélé le 8 février qu’elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoin crypto-monnaie et l’accepterait bientôt comme mode de paiement pour les voitures.

La crypto-monnaie connaît une forte augmentation de sa valeur en 2021. Bitcoin, plus tôt aujourd’hui, a atteint un nouveau record et a approché les 50000 dollars dimanche, s’appuyant sur son rallye record alors que Wall Street et Main Street adoptent de plus en plus la plus grande crypto-monnaie du monde. Le Bitcoin s’élevait récemment à 48700 $ (environ 35,36,700 Rs) dimanche matin, en hausse de plus de 3%. Il s’était échangé jusqu’à 49 714 $ (environ Rs 36,10 000) plus tôt dans la journée. La crypto-monnaie a augmenté de près de 70% depuis le début de l’année. Après avoir longtemps été boudés par les sociétés financières traditionnelles, le bitcoin et d’autres monnaies virtuelles semblent entrer de plus en plus dans le courant dominant en tant qu’actif et moyen de paiement de routine.