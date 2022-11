Elon Musk dit qu’il rétablira le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump après un sondage en ligne

Le nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, a annoncé samedi qu’il rétablirait le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump.

Musk a lancé un sondage fictif sur la plate-forme de médias sociaux à partir de vendredi soir demandant à ses partisans de voter pour savoir s’il fallait rétablir le compte de l’ancien président américain Donald Trump sur la plate-forme. Le scrutin a duré vingt-quatre heures.

À la fin, Musk a écrit dans un tweet : “Le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei.” Cette dernière phrase signifie “la voix du peuple est la voix de Dieu”.

Le compte de Trump semblait être en direct sur Twitter, mais l’ancien président n’avait publié aucun nouveau message sur la plate-forme de médias sociaux immédiatement après la levée de l’interdiction par Musk.

Sous l’ancien propriétaire, Twitter avait émis une interdiction à vie du compte du président Donald Trump en janvier 2021.

Le compte de l’ancien président a été suspendu pour la première fois par Twitter à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, où ses partisans se sont révoltés et ont perturbé les législateurs qui comptaient officiellement les votes du collège électoral.

À l’époque, Twitter a déclaré dans un tweet qu’il avait pris la décision “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence”.

Pour sa part, l’ancien président Trump a déclaré plus tôt cette année qu’il ne reviendrait pas sur la plateforme de médias sociaux même si Musk annulait l’interdiction. La décision de ramener Trump sur Twitter intervient quelques jours après que l’ancien président a annoncé sa troisième campagne pour la Maison Blanche. Trump fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale pour sa gestion de documents classifiés et son rôle dans un effort massif pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Le compte de Trump en cours de réactivation arrive des semaines avant le second tour des élections de décembre entre le sénateur Raphael Warnock, D-Ga., Et le candidat républicain Herschel Walker. L’activité de Trump sur Twitter pourrait avoir un impact sur la course.

L’animateur de radio conservateur Erick Erickson a tweeté : “Voilà la Géorgie”, en réponse à la nouvelle. Erickson semblait suggérer que Trump nuirait aux chances de Walker avec ses tweets potentiels.

Trump a applaudi la nouvelle propriété de Twitter sous Musk. “Je suis très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par des fous et des maniaques de la gauche radicale qui détestent vraiment notre pays”, a écrit Trump sur son compte Truth Social en octobre. Truth Social est une plate-forme de type Twitter gérée par le Trump Media & Technology Group.

Le 28 octobre, alors que Musk prenait la tête de Twitter, il a écrit sur la plate-forme que “Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers. Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant que ce conseil ne se réunisse.”

Musk n’a pas encore dit s’il a formé un conseil de modération de contenu ou qui y participe.

La NAACP a été l’un des premiers groupes de défense des droits civiques à condamner Musk pour avoir permis à Trump de revenir sur la plate-forme. Derrick Johnson, le PDG de la NAACP, a appelé toutes les entreprises travaillant encore avec Twitter à suspendre leur publicité suite à la décision de réintégrer Trump.

“Tout annonceur finançant encore Twitter devrait immédiatement suspendre toute publicité”, a déclaré Johnson dans un communiqué à CNBC. “Si Elon Musk continue de gérer Twitter comme ça, en utilisant des sondages pourris qui ne représentent pas le peuple américain et les besoins de notre démocratie, Dieu nous aide tous”, a-t-il ajouté.

Johnson faisait partie d’un groupe de leaders des droits civiques qui ont récemment rencontré Musk et l’ont appelé à interdire le retour de nombreux utilisateurs qui avaient été bannis de la plate-forme.

Les dirigeants démocrates craignent depuis des mois que Musk autorise Trump à revenir sur Twitter.

Les membres du cercle restreint de Biden et les stratèges du parti craignaient que la désinformation n’augmente sur Twitter sous la direction de Musk et avant l’élection présidentielle de 2024, qui pourrait opposer Biden à l’ancien président lors d’un match revanche, avait précédemment rapporté CNBC.

Un porte-parole de la Maison Blanche n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour…