Elon Musk dit qu’il quitte son poste de PDG de Twitter et supervisera le produit

Elon Musk a déclaré jeudi que Twitter avait un nouveau PDG et qu’il passerait à un rôle produit et technique.

musc a dit par Twitter que le nouveau PDG, une femme anonyme, commencerait dans environ six semaines.

Il a ajouté qu’il passerait « pour devenir président exécutif et CTO, supervisant les produits, les logiciels et les sysops ».

Tesla les actions ont bondi de plus de 2%, signe que les investisseurs étaient satisfaits de cette décision.

Plusieurs investisseurs de Tesla craignaient que Musk ne soit trop distrait par la gestion de Twitter et qu’il devrait rediriger son temps vers la direction de la société de véhicules électriques, dont il est également PDG. En avril, une foule d’actionnaires progressistes de Tesla publiquement a exhorté le conseil d’administration de Tesla à s’assurer que Musk consacrerait plus de temps à l’entreprise automobile.

Musk, qui est également PDG du fabricant de fusées réutilisables SpaceX, a finalisé l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre et y a immédiatement fait sa marque. Il a licencié les hauts dirigeants de l’entreprise et licencié des centaines d’employés.

Sous sa direction, le cœur de métier publicitaire de Twitter a souffert. Plusieurs entreprises ont interrompu leurs campagnes promotionnelles payantes alors que le service de messagerie sociale a vu une augmentation des discours offensants et de la rhétorique haineuse, ont documenté plusieurs groupes de défense.

Musk a tenté de combler le manque à gagner avec un nouveau service d’abonnement, Twitter Blue, qui offre des fonctionnalités telles que la possibilité de composer des tweets plus longs. En avril, la société a supprimé les coches bleues dites « héritées » des utilisateurs non payants dont l’identité avait été vérifiée, ouvrant la porte à d’éventuels imposteurs. Les comptes gouvernementaux et certains comptes d’entreprise maintiendront toujours la vérification via un ensemble distinct d’icônes, respectivement en argent et en or.

Il a également permis aux utilisateurs précédemment interdits de revenir sur la plate-forme et a courtisé la controverse politique avec des déclarations telles que dire que les médias sont racistes contre les Blancs et les Asiatiques.

Twitter a également résisté à plusieurs erreurs techniques et pannes pendant le mandat de Musk en tant que PDG, dont certaines ont coïncidé avec des licenciements massifs, qu’il a présentés comme nécessaires à la santé financière de l’entreprise.

Plus tôt cette semaine, l’animateur de talk-show télévisé de droite Tucker Carlson a annoncé qu’il animerait une nouvelle émission sur la plateforme après avoir été licencié par son ancien employeur, Fox News.