Elon Musk dit qu’il prévoit de “se concentrer tête baissée” sur la réalisation de “choses utiles pour la civilisation”

Elon Musk prévoit de se concentrer sur des “choses utiles” pour l’humanité au milieu de ses scandales personnels.

Musk a tweeté lundi que l’attention qu’il recevait était “devenue une supernova”.

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que Musk avait eu une liaison avec la femme d’un co-fondateur de Google.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Elon Musk dit qu’il prévoit de se concentrer sur des “choses utiles” pour l’humanité au milieu d’une série de scandales sur sa vie personnelle qui ont été révélés ces derniers mois.

“La quantité d’attention sur moi est devenue une supernova, ce qui est vraiment nul”, Musk tweeté lundiajoutant qu’il trouvait dommage que “même des articles insignifiants” à son sujet devenaient viraux.

“Je ferai de mon mieux pour me concentrer tête baissée sur des choses utiles pour la civilisation”, a tweeté Musk.

Bien qu’il ne soit pas clair si le message de Musk signifiait que le milliardaire prévoyait une pause sur les réseaux sociaux, il l’a fait se taire sur Twitter pendant plus d’une semaine en juin avant de revenir sur la plate-forme avec une photo de lui et de ses enfants avec le pape François.

Ces derniers mois ont été agités pour La vie personnelle de Musk.

Le dimanche, Le journal de Wall Street a rapporté que Musk avait une brève aventure avec Nicole Shanahan, l’épouse du cofondateur de Google et investisseur de Tesla, Sergey Brin. Selon The Journal, cela a provoqué le divorce de Shanahan et Brin en janvier et a provoqué la rupture de l’amitié de Musk avec Brin.

Musk a vigoureusement nié l’affaire dimanche, tweeter que lui et Brin étaient toujours amis tout en déplorant qu’il n’ait pas “eu de relations sexuelles depuis des lustres”. Il a également envoyé au New York Post un photo de lui et Brinindiquant qu’elle a été prise lors d’une récente fête.

En novembre dernier, Musk a discrètement eu des jumeaux avec l’un de ses hauts dirigeants, Shivon Zilis, Julia Black de l’initié a rapporté plus tôt ce mois-ci.

En mai, Insider a également signalé que SpaceX de Musk avait payé 250 000 $ à une hôtesse de l’air de l’entreprise pour qu’elle se taise après avoir affirmé que Musk s’était exposé à elle lors d’un massage à bord de son jet et lui avait proposé des relations sexuelles.

Les représentants de Tesla n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.