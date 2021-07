Elon Musk dit qu’il prévoit de détenir des bitcoins à long terme sur le panel B-Word

Bien que les experts avertissent que la crypto-monnaie est un investissement risqué et spéculatif, si vous possédez ou allez acheter du bitcoin, d’autres experts conviennent que la stratégie de détention à long terme de Musk peut être la meilleure pratique.

« Si le prix du bitcoin baisse, je perds de l’argent. Je pourrais pomper, mais je ne vide pas. Je ne crois certainement pas à l’augmentation du prix et à la vente ou quelque chose comme ça », a déclaré Musk. « J’aimerais voir le bitcoin réussir. »

Le PDG de Tesla et SpaceX a également déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre ses bitcoins de sitôt.

Bien qu’il n’ait pas précisé les montants exacts, Musk a partagé que le bitcoin est son plus grand avoir de crypto-monnaie, au-dessus de l’ethereum et du dogecoin, mercredi au cours de Conférence « Le B-Word » .

Malgré ses récentes critiques sur l’exploitation minière du bitcoin et son impact environnemental, le milliardaire Elon Musk a confirmé qu’il possède personnellement la crypto-monnaie et qu’il la détient à long terme.

Avant de décider d’investir dans le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie, vous devez d’abord vous renseigner et comprendre les risques encourus.

« Pour quelqu’un de nouveau, il est important qu’il comprenne toujours qu’il s’agit d’une classe d’actifs très volatile », Anjali Jariwala, planificatrice financière certifiée, expert-comptable certifié et fondatrice de Conseillers en forme, a déclaré à CNBC Make It. « Vous devez être à l’aise avec les balançoires et vous devez également être à l’aise de perdre votre argent. »

L’espace crypto est encore largement non réglementé et pas entièrement courant, donc lorsque vous investissez, « vous devez vous assurer que c’est de l’argent que vous pouvez vraiment vous permettre de perdre », dit-elle.