Elon Musk dit qu’il ne veut pas être PDG, revient sur les insultes de la SEC

Elon Musk a déclaré mercredi devant le tribunal qu’il ne voulait être le PDG d’aucune entreprise.

Il a récemment acquis et s’est nommé PDG du géant des médias sociaux Twitter s’ajoutant à ses responsabilités de PDG et de “technoking” de l’entreprise de véhicules électriques Tesla et PDG et CTO de l’entrepreneur de défense américain SpaceX.

Musk a également confirmé que l’arrangement sur Twitter est temporaire. “Je m’attends à réduire mon temps sur Twitter et à trouver quelqu’un d’autre pour gérer Twitter au fil du temps”, a-t-il déclaré.

Musk et Tesla sont au milieu d’un procès sur le package salarial du PDG de 2018 que l’entreprise lui a accordé, un plan de rémunération sans précédent qui a fait de Musk un centi-milliardaire et la personne la plus riche de la planète.

L’actionnaire Richard J. Tornetta a poursuivi Musk et Tesla, alléguant que la rémunération du PDG était excessive et que son autorisation par le conseil d’administration de Tesla équivalait à une violation de son obligation fiduciaire.

Musk a également déclaré lors du témoignage que le PDG n’est pas nécessairement une description appropriée du travail qu’il pense faire dans ses entreprises.

Il a déclaré: “Chez SpaceX, c’est vraiment que je suis responsable de l’ingénierie des fusées et de Tesla pour la technologie de la voiture qui en fait le succès. Ainsi, le PDG est souvent considéré comme un rôle plutôt axé sur les affaires, mais en réalité, mon Le rôle est bien plus celui d’un ingénieur développant une technologie et s’assurant que nous développons des technologies révolutionnaires et que nous avons une équipe d’ingénieurs incroyables qui peuvent atteindre ces objectifs.”

Il a également déclaré: “D’après mon expérience, les grands ingénieurs ne travailleront que pour un grand ingénieur. C’est mon premier devoir, pas celui de PDG.”

Les avocats de Tornetta ont également interrogé Musk sur un rapport de CNBC selon lequel il avait autorisé au moins 50 employés de Tesla, principalement des ingénieurs du pilote automatique, à l’aider dans son travail sur Twitter, maintenant qu’il possède la société de médias sociaux.

Musk a déclaré qu’il n’avait appelé les employés de Tesla qu’à l’aider sur Twitter “sur une base volontaire” et à travailler “après les heures” sur Twitter. Il a déclaré qu’aucun membre du conseil d’administration de Tesla ne l’avait appelé pour lui dire que ce n’était pas une bonne idée d’utiliser les ressources de Tesla pour l’une de ses autres sociétés privées.

Le PDG de Tesla a précisé que “c’était une après-midi – juste si vous êtes intéressé à évaluer, m’aider à évaluer Twitter… ce serait bien. Je pense que cela a duré quelques jours et c’était fini.”

Lorsqu’un avocat lui a demandé s’il pensait que c’était une bonne idée d’utiliser les actifs de Tesla sur Twitter, Musk a répondu : “Je ne pensais pas que cela servait à utiliser les actifs de Tesla… Il y a 120 000 personnes dans l’entreprise. C’est de minimis.”

Avec tous ses engagements commerciaux, Musk a expliqué lors de son témoignage que Tesla a pris plus de temps qu’autre chose ces dernières années.

Les avocats des plaignants au procès ont demandé à Musk si c’était une bonne idée d’adopter une attitude combative envers les régulateurs, et l’ont spécifiquement interrogé sur les insultes antérieures qu’il avait lancées à la Securities and Exchange Commission.

“En général, je pense que la mission de la SEC est bonne mais la question est de savoir si cette mission est bien exécutée”, a-t-il répondu.

“Dans certains cas, je pense que ce n’est pas le cas. La SEC ne parvient pas à enquêter sur des choses qu’elle devrait et accorde beaucoup trop d’attention à des choses qui ne sont pas pertinentes. Je pense que la récente affaire FTX en est un exemple. Pourquoi n’y a-t-il eu aucune attention accordée à FTX? Les investisseurs ont perdu des milliards. Pourtant, la SEC continue de me traquer malgré les actionnaires largement récompensés. Cela n’a aucun sens.

En fait, la SEC et plusieurs autres régulateurs ont aurait a lancé une enquête sur l’effondrement de la société de cryptographie FTX, mais il n’est pas clair si ces enquêtes ont commencé avant la faillite soudaine de l’entreprise la semaine dernière.

Cette nouvelle est en développement, veuillez revenir pour les mises à jour.