Elon Musk dit qu’il ne prévoit pas de faire un don aux super PAC du GOP

L’entrepreneur milliardaire Elon Musk dit qu’il n’a pas l’intention de financer un super PAC républicain lors des prochaines élections américaines, y compris ceux qui s’opposeront au président Joe Biden en 2024.

Le PDG de Tesla et SpaceX, qui est répertorié par Forbes comme la personne la plus riche du monde, a déclaré à CNBC dans un e-mail qu’il avait exclu le financement d’un tel groupe extérieur. Les super PAC peuvent dépenser et collecter des sommes illimitées pour faire campagne contre leurs adversaires, ce qui en fait souvent des véhicules clés pour les ultrariches qui aiment plus que se mêler de politique. Forbes dit que sa valeur nette est supérieure à 218 milliards de dollars. Musk fait partie d’un groupe de chefs d’entreprise qui se sont publiquement disputés avec Biden et son administration.

“Je n’ai pas l’intention de créer un super PAC”, a déclaré Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de créer son propre fonds de campagne pour évincer Biden lors de la course présidentielle. “Il ne se passe rien de super PAC”, lorsqu’il est pressé de planifier les examens de mi-mandat de novembre.

Des dirigeants technologiques tels que Sam Bankman-Fried et Peter Thiel ont donné au moins 35 millions de dollars, combinés, aux super PAC jusqu’à présent dans le cycle électoral de 2022, selon les archives de la FEC. Thiel et Musk font partie de la soi-disant “PayPal Mafia”, un groupe de cadres qui ont aidé à lancer PayPal, la société de technologie financière.

Musk a déclaré à deux reprises cette semaine qu’il prévoyait de voter pour les républicains lors des prochaines élections, même s’il dit avoir déjà voté pour des démocrates tels que l’ancien président Barack Obama.

Il a déclaré à CNBC en février que “Biden a ostensiblement ignoré Tesla à chaque tournant”. Les responsables de la Maison Blanche ont annoncé en avril qu’ils avaient tenu une réunion avec Musk et d’autres dirigeants de l’automobile, dont la PDG de GM, Mary Barra, au sujet des véhicules électriques.

Mais Musk a continué à faire exploser Biden malgré cette récente réunion.

Il n’a pas répondu aux e-mails de suivi lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de faire un don ou de faire campagne pour des candidats ou des problèmes dans le élections à venir, y compris s’il prévoit de faire un don directement à la campagne présidentielle d’un candidat du GOP, d’utiliser son compte Twitter comme chaire d’intimidation contre Biden et les démocrates à l’avenir ou d’utiliser son vaste réseau d’alliés commerciaux pour collecter des fonds pour l’éventuel candidat républicain pour Président.

Musk pourrait également financer une organisation à but non lucratif 501 (c) (4) qui pourrait viser les politiques de Biden tout au long de la mi-mandat et jusqu’aux élections de 2024. Ces types de groupes n’ont pas besoin de divulguer publiquement leurs donateurs, et permettent ainsi à des milliardaires comme Musk de rester anonymes.

Alors que Musk a déclaré qu’il “préférerait rester en dehors de la politique”, ses dons de campagne, les efforts de lobbying de l’entreprise et les tweets à ses millions de followers montrent que le contraire est vrai.

Ses dons politiques précédents ont été répartis à parts égales entre les démocrates et les républicains, bien que les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent que sa contribution la plus récente est intervenue l’année dernière au Comité national républicain. Musk a donné près de 40 000 dollars au comité d’action politique républicain Protect The House, un PAC destiné à protéger la majorité du GOP lors des élections de mi-mandat de 2018. Les républicains ont fini par perdre leur majorité à la Chambre ce cycle. Tesla et SpaceX ont dépensé plus de 450 000 $, combinés, en lobbying au cours du seul premier trimestre de 2022, selon les rapports de divulgation fédéraux.

S’éloigner du financement d’un super PAC, en particulier un ciblant Biden compte tenu des critiques de Musk à l’égard du président, indique que les républicains ne peuvent pas compter sur son soutien lors des prochaines élections de cette année et en 2024, selon certains stratèges politiques.

La plupart de ces personnes ont refusé d’être nommées par crainte que Musk puisse utiliser son compte Twitter contre elles.

Un stratège républicain a déclaré que Musk était “trop ​​​​un canon lâche” sur lequel s’appuyer. “Un jour, il vous soutient, le lendemain, qui sait”, a déclaré cette personne.

Ni Musk ni le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, n’ont tendance “à mettre de l’argent derrière leurs déclarations dans ce domaine”, a déclaré un consultant politique de la Silicon Valley qui compte les deux milliardaires comme des amis. Bezos a également publiquement pris pour cible l’administration pour sa position sur l’inflation. Forbes classe Bezos au troisième rang des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette de plus de 130 milliards de dollars.

Musk est en train d’essayer d’acheter Twitter, avec une offre initiale d’une valeur de plus de 40 milliards de dollars. L’accord doit recevoir l’approbation réglementaire, tandis que Musk a laissé entendre qu’il pourrait essayer de suspendre l’accord jusqu’à ce qu’il ait plus de clarté sur le nombre de faux comptes Twitter. Le Wall Street Journal a rapporté que la Securities and Exchange Commission enquêtait sur le décès de Musk divulgation de sa participation dans Twitter. Le Journal a également signalé précédemment que l’agence enquêtait sur Musk et son frère, Kimbal, pour les ventes d’actions Tesla.

L’ancien président Donald Trump, que Musk a déclaré qu’il autoriserait à revenir sur la plate-forme après que Twitter l’ait définitivement interdit, n’a pas exclu de se présenter contre Biden en 2024. Trump a déclaré qu’il ne voulait pas revenir sur Twitter et qu’il resterait sur son plate-forme de médias sociaux, Truth Social.

La stratège démocrate Mary Anne Marsh dit que, pour les démocrates, ne pas faire financer par Musk un super PAC ne devrait que les soulager un peu, car le milliardaire pourrait être sur le point de contrôler Twitter, un porte-parole déjà important pour lui et peut-être pour Trump, si il revient sur la plate-forme de médias sociaux pendant le cycle de l’élection présidentielle.

“Qui a besoin d’un super PAC quand on peut donner Twitter à Trump ?” Marsh a déclaré à CNBC. “Si Musk possède Twitter, alors permet à Trump de revenir, cela vaut des milliards pour sa campagne.”