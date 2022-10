Elon Musk dit qu’il ne peut pas couvrir les coûts de l’Ukraine Starlink après l’insulte d’un diplomate

KYIV – Elon Musk a déclaré vendredi que sa société spatiale ne pouvait pas continuer à financer le service satellite Starlink qui a maintenu l’Ukraine et son armée en ligne pendant la guerre, et a suggéré qu’il supprimait Internet gratuitement après qu’un ambassadeur ukrainien l’ait insulté sur Twitter. Une coupure de Starlink paralyserait le principal mode de communication de l’armée ukrainienne et pourrait paralyser sa défense en donnant un avantage majeur à la Russie, qui a cherché à brouiller les signaux et le service téléphonique dans les zones de combat de l’est et du sud.

L’homme le plus riche du monde, par Bloomberg estimations, Musk a déclaré que sa société SpaceX ne souhaitait pas le remboursement de ses dépenses passées sur l’Ukraine. Mais, a-t-il tweeté, il « ne peut pas non plus financer indéfiniment le système existant et envoyer plusieurs milliers de terminaux supplémentaires dont l’utilisation des données est jusqu’à 100 fois supérieure à celle des ménages typiques. C’est déraisonnable.

Il s’est également moqué de l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, qui avait des mots de choix pour Musk la semaine dernière après que le directeur général de Tesla a tweeté un « plan de paix » pour la guerre en Ukraine qui jouerait en faveur de la Russie.

“F — off est ma réponse très diplomatique à vous @elonmusk”, a déclaré Melnyk à l’époque.

“Nous ne faisons que suivre sa recommandation”, a tweeté Must tôt vendredi. L’ambassadeur a refusé de commenter vendredi, tandis que son attaché de presse a déclaré au Post que son commentaire précédent avait été une réponse spécifique au tweet de Musk sur les négociations de paix.

Starlink, une unité de la société SpaceX de Musk, utilise des terminaux équipés d’antennes généralement montées sur les toits pour accéder à Internet par satellite dans les zones rurales ou déconnectées. Les forces ukrainiennes l’ont utilisé pour diffuser en direct les flux de drones, corriger les tirs d’artillerie et contacter la maison depuis que Musk a commencé à envoyer des terminaux plus tôt dans la guerre alors que l’Ukraine faisait face à la menace de pannes d’Internet dues aux frappes et aux cyberattaques russes.

Starlink d’Elon Musk maintient les Ukrainiens en ligne lorsque l’Internet traditionnel échoue

L’Ukraine a reçu des milliers d’antennes des entreprises de Musk et de ses alliés européens, ce qui s’est avéré “très efficace”, a déclaré le ministre de la transformation numérique du pays, Mykhailo Fedorov, au Washington Post dans une interview en mars.

Des tweets sur Taïwan à la star du rap Ye, les remarques de Musk ont ​​sonné l’alarme sur ce qu’il pourrait faire avec Twitter s’il venait à posséder la plateforme.

Le dernier examen minutieux a eu lieu ce mois-ci alors que Musk a tweeté un plan pour mettre fin au conflit qui pourrait aider le Kremlin à verrouiller ses gains territoriaux et a inclus l’Ukraine renonçant à ses aspirations à récupérer la Crimée, que la Russie contrôle depuis l’annexion de la péninsule en 2014.

Dans un coup de poing à la tentative de paix du milliardaire sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté un sondage demandant à ses partisans quel Elon Musk ils préféraient : “Celui qui soutient l’Ukraine” ou “Celui qui soutient la Russie”.

L’ambassadeur d’Ukraine à Berlin se fiche d’offenser sa cause

Avant la proposition qui a déclenché une tempête en ligne et le tweet en question de l’ambassadeur ukrainien, SpaceX avait déjà averti le département américain de la Défense qu’il ne pouvait plus se permettre de financer le système Starlink en Ukraine dans une lettre datée du 8 septembre. CNN a signalé pour la première fois Jeudi.

Le rapport indique que la lettre demande au Pentagone de couvrir une nouvelle demande de l’Ukraine et les coûts pour le reste de l’année, reconnaissant que d’autres, dont les alliés de Kyiv, ont également aidé à financer les terminaux envoyés jusqu’à présent.

Un haut responsable américain de la défense a confirmé jeudi soir que Musk avait demandé en privé au Pentagone de payer et a déclaré qu’il n’existait aucun système comparable avec une applicabilité aussi étendue. Le projet de loi devrait coûter des centaines de millions de dollars au cours de la prochaine année, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Le responsable a également eu des mots critiques pour Musk, affirmant que l’homme le plus riche du monde “fait miroiter l’espoir au-dessus de la tête de millions de personnes, puis colle le DoD avec la facture d’un système que personne n’a demandé mais dont tant de gens dépendent maintenant”.

“Elon va Elon”, a ajouté le responsable.

Musk a affirmé vendredi que l’opération Starlink en Ukraine avait coûté 80 millions de dollars à SpaceX et qu’elle atteindrait 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année, y compris la fourniture de terminaux, la maintenance des satellites et des stations au sol et d’autres coûts. “Nous avons également dû nous défendre contre les cyberattaques et le brouillage, qui deviennent de plus en plus difficiles”, a-t-il écrit.

Elon Musk tweete un “plan de paix” pour l’Ukraine. Le chaos s’ensuit.

L’armée ukrainienne est devenue dépendante de Starlink pour partager rapidement des informations avec les commandants supérieurs. Roman Kovalenko, commandant de compagnie de la 72e brigade mécanisée combattant sur la ligne de front dans la région orientale de Donetsk, a déclaré que les unités utilisent moins la radio maintenant parce qu’elles ne sont pas aussi fiables.

“Se battre sans le service Starlink en première ligne, c’est comme se battre sans arme”, a déclaré Kovalenko. “Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemblera la communication entre nous ici sans aucun service Starlink.”

L’Internet par satellite est particulièrement utile pour l’utilisation accrue des drones par l’armée ukrainienne. Avec une connexion stable, les unités de reconnaissance aérienne peuvent diffuser en direct leur flux de drones, permettant aux forces d’artillerie d’identifier les cibles et de corriger leur tir en temps réel. Avant cela, a déclaré Kovalenko, les soldats d’infanterie dans les tranchées devaient localiser eux-mêmes les frappes d’artillerie, ce qui était moins efficace et les mettait également en danger.

“Je dirais que l’efficacité de notre travail sans Starlink chuterait d’environ 60 % ou plus”, a déclaré Kovalenko. “Et nous devrions utiliser plus de munitions, que nous économisons maintenant.”

Lui et d’autres ont déclaré avoir subi des pannes près de la ligne de front ces dernières semaines, mais un soldat d’une unité de reconnaissance aérienne les a qualifiées d ‘”insignifiantes”.

Vognyk, un sergent subalterne de 25 ans, a déclaré que l’armée et les volontaires ukrainiens paieraient eux-mêmes le service si nécessaire. “À mon avis, c’est son droit, sa propriété”, a-t-il déclaré à propos de Musk. “Nous pouvons le remercier pour le nombre de Starlinks qu’il a fournis à l’Ukraine.”

Après que les troupes ukrainiennes ont repris la ville d’Izyum dans la région nord-est de Kharkiv ces dernières semaines, les habitants se sont rassemblés autour d’un système Starlink qui a été amené afin qu’ils puissent obtenir une connexion jusqu’à ce que le réseau mobile y soit rétabli.

Dans sa brigade, a déclaré Kovalenko, les soldats se rendent souvent à sa position pour utiliser son Starlink afin qu’ils puissent se connecter à Internet et envoyer à leurs familles un message rapide indiquant qu’ils sont bien vivants.

“J’espère que même si la situation ne serait pas résolue officiellement, nos volontaires collecteraient les fonds nécessaires pour payer ce service”, a-t-il déclaré. “Nous avons vraiment besoin de Starlink.”