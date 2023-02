Elon Musk dit qu’il est “très probable” que l’homme ira sur Mars dans 10 ans parce qu’il est “congénitalement optimiste”

Elon Musk a une fois de plus fait une prédiction selon laquelle l’homme ira sur Mars d’ici 10 ans.

C’était après que sa société aérospatiale SpaceX ait testé avec succès la fusée la plus puissante jamais construite.

Le milliardaire a déjà fait des prédictions plutôt optimistes sur l’envoi d’un homme sur Mars.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Elon Musk a une fois de plus déclaré qu’il est “très probable” que l’homme ira sur Mars d’ici 10 ans, attribuant son calendrier au fait qu’il est “congénitalement optimiste”.

Musc a retweeté une vidéo publiée par sa société aérospatiale SpaceX montrant un tir d’essai réussi de la fusée d’appoint de son prototype Starship et commentant: “Un jour, Starship nous emmènera sur Mars.”

A sa pleine capacité, Starship est la fusée la plus puissante jamais développée. Selon Site Web de SpaceXil “transportera à la fois l’équipage et la cargaison en orbite terrestre, sur la Lune, sur Mars et au-delà”.

En réponse à un utilisateur demandant quand les humains pourront aller sur Mars, Musk a déclaré: “Je dois admettre que je suis congénitalement optimiste (SpaceX et Tesla n’existeraient pas autrement), mais je pense que 5 ans est possible et 10 ans est hautement probable.”

La vidéo de SpaceX montrait des ingénieurs effectuant un test de feu statique. Selon Musk, 31 des 33 moteurs à la base du véhicule ont été allumés simultanément.

“L’équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s’est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total. Mais encore assez de moteurs pour atteindre l’orbite !” Musc tweeté.

Si les 33 moteurs avaient été allumés à pleine puissance, cela aurait été la fusée la plus puissante jamais allumée, selon Le New York Times.

Musk a taquiné quand les humains atteindront Mars pendant des années prédire un atterrissage en 2029 plus récemment. C’était après son estimation 2016 que les humains atteindront Mars d’ici 2025.

En 2020, il a partagé sa vision de construire une ville de un million de personnes sur Mars d’ici 2050. Il a dit qu’il espérait construire 1 000 vaisseaux spatiaux et en lancer en moyenne trois par jour afin que n’importe qui puisse faire le voyage vers Mars.

“Il y aura beaucoup d’emplois sur Mars !” il ajoutée.

Dans un entretien avec le président de la conférence TED Chris Anderson l’année dernière, cependant, Musk a averti que la vie sur Mars ne serait pas luxueuse.

“L’argumentaire de vente pour aller sur Mars est:” C’est dangereux, c’est à l’étroit. Vous pourriez ne pas revenir. C’est difficile, c’est un travail difficile. “”