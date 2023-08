Elon Musk dit qu’il est poursuivi pour « des fins politiques »

L’administration du président américain Joe Biden a dévoilé jeudi une action en justice pour discrimination contre SpaceX.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, affirme que le ministère américain de la Justice a été « armé » contre son entreprise pour « des fins politiques » et que l’entreprise est poursuivie en justice malgré ses efforts pour rester du bon côté de la loi.

Le ministère de la Justice a annoncé jeudi avoir intenté une action en justice contre SpaceX pour avoir refusé d’embaucher des réfugiés et des demandeurs d’asile et pour avoir prétendument « décourageant » ces gens de postuler. Bien que SpaceX ait déclaré dans ses offres d’emploi qu’il ne pouvait embaucher que des citoyens américains et des résidents permanents en raison des implications de la technologie des fusées sur la sécurité nationale, le procès affirmait que les réfugiés et les demandeurs d’asile avaient les mêmes droits en matière d’emploi que les citoyens américains en vertu d’une loi sur l’immigration de 1965.

Musk a affirmé vendredi qu’avant le procès, des responsables gouvernementaux avaient demandé à plusieurs reprises à SpaceX de ne pas embaucher d’étrangers.

« On a répété à plusieurs reprises à SpaceX que l’embauche d’une personne qui n’était pas un résident permanent des États-Unis violerait la loi internationale sur le trafic d’armes, ce qui constituerait une infraction pénale. » il a écrit dans un article sur X (anciennement Twitter).

« Nous ne pouvions même pas embaucher des citoyens canadiens, même si le Canada fait partie du NORAD ! » a-t-il poursuivi, faisant référence au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, un commandement transfrontalier de surveillance aérospatiale et d’alerte antimissile.

« Il s’agit d’un autre cas de militarisation du DOJ à des fins politiques », » Musk a ajouté. Dans un autre message, il a déclaré que « La militarisation des agences gouvernementales doit cesser. Cela mine fondamentalement la confiance du public dans le système judiciaire.

La loi en question sur le trafic d’armes est l’International Traffic in Arms Rules (ITAR) du Département d’État américain. Toutes les offres d’emploi actuelles de SpaceX informent les candidats potentiels qu’à moins d’être citoyens américains ou résidents permanents, ils doivent obtenir une dispense ITAR du Département d’État pour travailler dans l’entreprise.

Comme Musk l’a expliqué vendredi, «Le principe fondamental de la loi ITAR est que les entreprises américaines qui disposent d’une technologie d’armement avancée, comme des fusées à portée intercontinentale, doivent embaucher des personnes qui sont des résidents permanents des États-Unis, afin que cette technologie ne tombe pas entre les mains de pays qui nous souhaitent du mal. »

Tout en tentant de respecter une loi, le procès du ministère de la Justice affirme que Musk en violait une autre.

Bien que Musk ne soit pas un rival politique du président Joe Biden, il est en désaccord avec l’administration Biden depuis qu’il a acheté Twitter en octobre dernier. Depuis qu’il a repris la plateforme de médias sociaux renommée depuis, Musk a publié des documents révélant une conspiration de la Maison Blanche, du FBI et d’autres agences gouvernementales pour contrôler le flux d’informations sur le site, ce qui a donné lieu à des informations selon lesquelles l’administration Biden aurait lancé une enquête de sécurité nationale. enquête sur le magnat.