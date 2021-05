Elon Musk dit qu’il est la première personne d’Asperger à héberger SNL, Twitter dit que Dan Ackroyd l’a fait en premier

La première apparition d’Elon Musk en tant que comédien dans la populaire émission de comédie « Saturday Night Live » a suscité de nombreuses blagues et réactions sur les réseaux sociaux. Mais l’un des principaux points de discussion de la performance à part Dogecoin (bien sûr) était que le PDG de SpaceX admettait qu’il était la première personne avec Aspergers à héberger SNL. Samedi, le PDG de Tesla, 49 ans, le fondateur de SpaceX et l’un des hommes les plus riches du monde ont ouvert son monologue en se moquant de son style de parole monotone, disant que personne ne peut dire quand il plaisante.

« C’est formidable d’accueillir ‘Saturday Night Live’, et je le pense vraiment », a déclaré Musk debout sur la scène dans un costume noir avec un t-shirt noir. « Parfois, après avoir dit quelque chose, je dois dire que je veux dire il. »

Il a ajouté, pour expliquer, qu’il était la première personne atteinte du syndrome d’Asperger à animer l’émission. «Ou du moins la première personne à l’admettre», a-t-il déclaré pendant le spectacle.

La révélation a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup l’ont félicité pour sa révélation et l’ont salué pour sa représentation croissante des personnes atteintes d’Asperger, ou trouble du spectre autistique (TSA), comme on l’appelle maintenant largement.

En tant que personne atteinte d’Aspergers, entendre Elon parler fièrement de son état neurologique dans son discours d’ouverture est très inspirant. S’attaquer à toutes les industries par la tempête, depuis l’avènement du véhicule électrique; à coloniser d’autres mondes. @Elon Musk est un enfer d’un être humain! https://t.co/pb7wQ0ZM80– Austin Barnard🚀 (@ austinbarnard45) 9 mai 2021

Félicitations à @Elon Musk pour avoir fait savoir à tout le monde qu’il avait Aspergers et l’avoir simplement embrassé. Grand pas en avant pour que la communauté autiste obtienne la reconnaissance qu’elle mérite. – Père de l’ennemi mortel du fils de @ BarstoolBigCat (@CountGeoffula) 9 mai 2021

Mais alors que beaucoup ont donné à Musk la décision de parler de son état dans l’émission un grand «cri», d’autres ont souligné que son annonce, bien que louable, était légèrement inexacte. Les fans de longue date de SNL ont souligné que Musk n’était pas le premier personne atteinte de TSA à apparaître sur SNL. Beaucoup ont souligné que l’acteur canadien et vétéran de SNL, Dan Ackroyd, qui était un habitué de SNL bien avant que Musk n’apparaisse dans la série. L’acteur de Ghostbusters a rendu public son diagnostic de TSA en 2013. Ackroyd est apparu plusieurs fois sur SNL avant Musk.

Beaucoup sur les réseaux sociaux étaient furieux contre Musk pour cet «effacement» comme l’appelait Vulture.com.

Elon Musk dit qu’il est entré dans l’histoire en tant que premier hôte SNL à avoir Aspergers Ce n’est pas vrai au fait. Du haut de ma tête, Dan Aykroyd a Aspergers et il était un membre de la distribution d’origine ainsi qu’un hôte qui avait à l’origine le record du plus long écart entre le départ de la distribution et le premier hébergement. – Andrew Prep (@Andrewprep) 9 mai 2021

Dan Aykroyd a été la première personne avec Aspergers à héberger SNL mais peu importe Elon – Eileen Mary O’Connell (@i_Lean) 9 mai 2021

Quand Elon Musk prétend qu’il est le premier hôte SNL avec Aspergers, mais il n’a pas été informé de Dan Aykroyd et Jerry Seinfeld pic.twitter.com/BPvYWmgPYv– Diamond Joe (@ItsDiamondJoe) 9 mai 2021

Les critiques ont également critiqué Musk pour avoir utilisé le terme obsolète «Asperger» pour le TSA. L’utilisation du terme pour signifier le TSA a été progressivement abandonnée au fil des ans en raison de son héritage nazi. La maladie d’Asperger a été nommée en l’honneur du scientifique nazi autrichien Hans Asperger qui a rechercher et identifier la neurologie atypique, en particulier chez les enfants.

Le terme Aspergers est même en train de disparaître car a) Il est toujours sur le spectre, donc c’est juste ASD sous un autre nom et B) Hans Asperger était un nazi effrayant – SUEDE DIT ÉCOUTER LES AUTISTES (@SuedeBlade) 9 mai 2021

L’apparition de Musk sur SNL a néanmoins suscité beaucoup de discussions sur Twitter. Musk a plaisanté sur son compte Twitter, qui compte plus de 50 millions d’abonnés, et sur les tweets qui ont conduit certains critiques à s’opposer à son invitation à animer l’émission. Dans un moment plus chaud, Musk a également amené sa propre mère, le mannequin Maye Musk, sur scène pour parler de ce qu’il était à l’âge de 12 ans.

