Le milliardaire de la Silicon Valley, Elon Musk, a déclaré mardi avoir contacté le PDG d’Apple Inc, Tim Cook, «pendant les jours les plus sombres du programme Model 3» pour discuter de la possibilité pour le fabricant d’iPhone d’acquérir Tesla Inc pour un dixième de sa valeur actuelle.

« Il a refusé de participer à la réunion », a déclaré Musk, PDG du constructeur de voitures électriques Tesla, en réponse à une chaîne Twitter qui citait un article de Reuters sur Apple cherchant à produire un véhicule de tourisme d’ici 2024 avec une nouvelle technologie de batterie.

En 2017 et 2018, Tesla a eu du mal à accélérer la production à haut volume de la berline Model 3, Musk informant à l’époque les investisseurs que la société était embourbée dans un «enfer de la production» en raison de problèmes avec les systèmes de production automatisés de son usine de batteries à Reno, Nevada. .

Cependant, Tesla a surmonté les problèmes et a depuis accumulé une série de bénéfices trimestriels. Le constructeur automobile électrique est devenu l’une des entreprises les plus précieuses à rejoindre le S&P 500 lorsqu’il est devenu une partie de l’indice boursier largement suivi lundi.

Les actions de Tesla, cependant, ont terminé 6,5% plus bas lors de ses débuts dans le S&P 500, au milieu de l’annonce d’une concurrence potentielle d’Apple.

Les efforts d’Apple dans le secteur automobile, connus sous le nom de Project Titan, se sont déroulés de manière inégale depuis 2014, date à laquelle elle a commencé à concevoir son propre véhicule à partir de zéro.

Au cœur de la stratégie de la société pour la production automobile, il y a une nouvelle conception de batterie qui pourrait «radicalement» réduire le coût des batteries et augmenter l’autonomie du véhicule.

Dans la même chaîne Twitter, Musk a déclaré que le «monocellulaire», qu’Apple prévoit d’utiliser dans sa conception, «est électrochimiquement impossible car la tension maximale est ~ 100 fois trop basse» à moins qu’ils ne soient liés ensemble.

Apple a refusé de commenter tandis que Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.