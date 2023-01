Elon Musk dit qu’il aurait vendu des actions SpaceX pour privatiser Tesla

Elon Musk a déclaré lundi à un tribunal fédéral de San Francisco qu’il aurait pu vendre des actions de SpaceX pour prendre Tesla privée en 2018. Il était alors, et est toujours, le PDG et le plus grand actionnaire des deux sociétés.

Musk est poursuivi par les actionnaires de Tesla pour une série de tweets qu’il a écrits en août 2018 disant qu’il avait “un financement garanti” pour privatiser le constructeur automobile pour 420 $ par action, et que le “soutien des investisseurs” pour un tel accord était “confirmé”. La négociation de Tesla a été interrompue après ses tweets et le cours de son action est resté volatil pendant des semaines.

Les actionnaires du recours collectif certifié allèguent que les tweets de Musk étaient imprudents et faux, et que s’appuyer sur ses déclarations pour prendre des décisions d’investissement leur a coûté des sommes importantes.

Musk prétendra plus tard qu’il avait un engagement verbal du fonds souverain de l’Arabie saoudite et qu’il était sûr que le financement arriverait au prix proposé sur la base d’une poignée de main. Cependant, l’accord ne s’est jamais concrétisé.

Au cours de sa deuxième journée à la barre des témoins, Musk a affirmé qu’une autre raison pour laquelle il avait dit avoir “obtenu un financement” pour un accord en 2018 était qu’il aurait pu vendre des actions de SpaceX, un sous-traitant américain de la défense et une société Internet par satellite qu’il dirige également. , afin de financer l’opération.

Musk a déclaré sous serment: “Les actions SpaceX à elles seules signifiaient un” financement sécurisé “en soi. Ce n’est pas que je veuille vendre des actions SpaceX mais j’aurais pu, et si vous regardez la transaction Twitter – c’est ce que j’ai fait. J’ai vendu des actions Tesla pour finaliser la transaction Twitter. Et j’aurais fait la même chose ici.”

Musk n’a pas précisé combien d’actions de son fabricant de fusées réutilisables il aurait pu vendre, à qui et à quel prix afin de financer le rachat de Tesla.

En avril 2018, SpaceX a déclaré dans un Dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission qu’il avait levé environ 214 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dans lequel il recherchait plus de 500 millions de dollars en financement total par actions.

Un avocat des actionnaires, Nicholas L. Porritt de Levi & Korsinsky, a demandé à Musk si le prix qu’il suggérait pour les actions de Tesla était une blague parce que 420 est une référence au cannabis dans la culture pop.

Musk a insisté sur le fait que c’était une coïncidence. Il a dit: “Il y a, je pense, du karma autour de 420 … Je devrais me demander si c’est un bon ou un mauvais karma à ce stade.”

Ce n’est pas la première action en justice à laquelle Musk fait face pour ses tweets. La SEC a accusé Musk et Tesla de fraude civile en matière de valeurs mobilières peu de temps après leur envoi, et ils ont payé des amendes distinctes de 20 millions de dollars à l’agence fédérale pour régler les accusations. Ils ont ensuite signé un décret de consentement révisé qui obligeait Musk à renoncer temporairement à son rôle de président du conseil d’administration de Tesla et à demander à un avocat en valeurs mobilières de vérifier les tweets contenant des informations commerciales importantes sur Tesla avant qu’il ne les publie.

Musk est récemment devenu le PDG de l’entreprise de médias sociaux Twitter après avoir dirigé un rachat à effet de levier de 44 milliards de dollars de la société en octobre 2022. Le prince saoudien Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz est le deuxième actionnaire de la société de médias sociaux après Musk. En novembre dernier, le sénateur Chris Murphy, D.-Conn, envoyé une lettre au Comité des investissements étrangers aux États-Unis demandant un examen du financement de l’accord Musk-Twitter.