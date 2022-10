Elon Musk dit qu’il achète Twitter pour “aider l’humanité” et non pour “gagner plus d’argent” | Actualités scientifiques et techniques

Elon Musk a déclaré qu’il achetait Twitter pour “essayer d’aider l’humanité”.

Le milliardaire a tweeté une déclaration expliquant ses raisons d’acheter le site de médias sociaux, affirmant qu’il pensait qu’il était “important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune”.

Chez M. Musk offre d’achat de longue durée Twitter serait dans sa phase finale.

Hier, le magnat est arrivé au siège de l’entreprise à San Francisco portant un évier et a changé sa biographie sur le site en “Chief Twit”.

Dans le communiqué, il a déclaré que la plupart des spéculations sur sa motivation à acquérir la société de technologie américaine étaient “erronées” et qu’il craignait que les médias sociaux ne se divisent en “chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche”.

Il a déclaré: “Dans la poursuite incessante des clics, une grande partie des médias traditionnels ont alimenté et répondu à ces extrêmes polarisés, car ils pensent que c’est ce qui rapporte de l’argent, mais, ce faisant, l’opportunité de dialogue est perdue.

“C’est pourquoi j’ai acheté Twitter, je ne l’ai pas fait parce que ce serait facile, je ne l’ai pas fait pour gagner plus d’argent.

Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime. Et je le fais avec humilité, reconnaissant que l’échec dans la poursuite de cet objectif, malgré tous nos efforts, est une possibilité très réelle.”

Dans un effort pour rassurer les annonceurs, le propriétaire de Tesla a poursuivi en disant que Twitter ne pouvait pas devenir un “paysage d’enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences”, ajoutant qu’il voulait s’assurer que les utilisateurs pouvaient personnaliser leur expérience du site. selon leurs préférences à l’avenir.

L’entrepreneur de voitures électriques et de voyages spatiaux a promis 46,5 milliards de dollars (40,15 milliards de livres sterling) en financement par actions et par emprunt pour reprendre Twitter, couvrant le prix demandé de 44 milliards de dollars (37,96 milliards de livres sterling) et les frais de clôture.

Morgan Stanley et Bank of America ainsi que des investisseurs en actions, dont l’homme d’affaires américain Larry Ellison et le prince Alwaleed bin Talal d’Arabie saoudite, contribuent également à l’accord.

L’accord Twitter d’Elon Musk – que se passe-t-il, comment en sommes-nous arrivés là et que se passe-t-il ensuite?

La prise de contrôle quelque peu cahoteuse gronde depuis avril, lorsque Musk a proposé pour la première fois d’acheter la société, après avoir exprimé des inquiétudes quant à l’engagement de Twitter en faveur de la liberté d’expression.

Le 4 octobre, il a déclaré qu’il donnerait suite à l’offre complète qu’il avait faite il y a six mois avant l’action en justice que Twitter menaçait d’intenter contre lui pour avoir tenté de se retirer de l’accord.