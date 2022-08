Elon Musk dit qu’il achète Manchester United et que les mèmes déclenchent une tempête

Dans l’épisode d’aujourd’hui de “Elon Musk plaisante-t-il”, le milliardaire a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il achetait Manchester United. Seul le temps dira si Musk achètera vraiment le club de football britannique, mais Twitter est déjà en pleine crise. Tweeter extraordinaire Musk plaisantait sur ses allégeances politiques lorsqu’il a largué la bombe ManU de nulle part. “Pour être clair, je soutiens la moitié gauche du Parti républicain et la moitié droite du Parti démocrate !” Il a tweeté, puis ajouté dans le fil : “De plus, j’achète Manchester United, bienvenue [sic]”.

Aussi, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Murtough réalise qu’il peut maintenant offrir Rabiot 500 000 par semaine https://t.co/Jdj0BxiNlS pic.twitter.com/ZGRMuIl81B — Jack 🇮🇪🎱 (@UtdJack22) 17 août 2022

Maguire après qu’Elon Musk l’ait ligoté pour l’envoyer sur Mars https://t.co/8YkxzORLIm pic.twitter.com/qyF55gxNLy — Janty (@CFC_Janty) 17 août 2022

Ronaldo utilise le lance-flammes The Boring Company d’Elon pour incendier ses coéquipiers après leur défaite 9-0 contre Liverpool : https://t.co/71nUAeVvEI pic.twitter.com/NbonZ07rK0 — PhD Ilkay 🇨🇦 ¹⁴ (@DrNacho_RM) 17 août 2022

Sancho quand il est mis à niveau avec ce paquet Tesla Pace https://t.co/gcMedbx62Y pic.twitter.com/QxI6IyrddT – Adrien (@UtdAdrian_) 17 août 2022

Elanga quand il découvre qu’il est le premier à visiter Mars pic.twitter.com/g38mRA2QWz https://t.co/Axx9NH2vbc – Fiddy (@fuadprivv) 17 août 2022

Unis après qu’Elon leur ait mis des puces dans le cerveau https://t.co/W35OBV5iWA pic.twitter.com/WTTXFgU3lt – Mustie (@Mustieforreal) 17 août 2022

Pendant ce temps, la saga Musk vs Twitter continue. Le juge américain dans la bataille juridique entre Twitter et Elon Musk concernant l’annulation de l’accord de rachat de 44 milliards de dollars a fixé au 17 octobre la date de début du procès très médiatisé.

La juge Kathaleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware a publié un calendrier officiel, le procès très médiatisé commençant le 17 octobre et se poursuivant jusqu’au 21 octobre.

Twitter voulait que le procès commence le 10 octobre, mais Musk a déclaré qu’il voulait qu’il commence une semaine plus tard, soulignant que la semaine supplémentaire de préparation serait cruciale.

« Les parties doivent travailler ensemble de bonne foi sur la programmation et le lieu des dépositions. Les parties n’auront pas besoin d’une citation à comparaître pour produire pour dépôt, moyennant un préavis raisonnable, les personnes sous leur contrôle respectif, y compris leurs administrateurs, dirigeants, employés et experts actuels respectifs et les documents sous le contrôle des parties en la possession de ces personnes », le juge a déclaré dans l’ordonnance de planification de l’affaire.

