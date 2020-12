L’entrepreneur Elon Musk a révélé qu’il envisageait de vendre Tesla pour de la saleté bon marché à Apple pendant les périodes difficiles pour le déploiement du modèle 3, mais a déclaré que le PDG de la société, Tim Cook, avait rejeté l’offre, refusant même de lui accorder une réunion.

Musk a laissé passer le détail dans un tweet mardi, à la suite d’informations selon lesquelles Apple pourrait entrer sur le marché automobile dans les années à venir avec « niveau suivant » technologie de la batterie, où elle concurrencerait directement Tesla.

«Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion, » Musk a déclaré, jugeant les détails sur le futur « iCar » d’Apple comme « Étrange, si c’est vrai. »

Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion. – Elon Musk (@elonmusk) 22 décembre 2020

Bien que Musk n’ait pas donné de calendrier exact pour l’offre, les actions de Tesla coûtant actuellement un peu plus de 640 dollars et une capitalisation boursière d’environ 607 milliards de dollars, il a suggéré que le rachat aurait pu être précieux pour la société de technologie basée en Californie. La Model 3 est sortie de la chaîne de montage pour la première fois en 2017 après plus d’une décennie de développement, devenant la voiture électrique la plus vendue au monde en mars dernier.

Selon un rapport de Reuters lundi, Apple a l’intention de pénétrer le marché des voitures rechargeables d’ici 2024, avec une équipe surnommée «Projet Titan» redoubler d’efforts pour développer un véhicule à partir de zéro après des années de travail stop-start. La société prévoit de développer une nouvelle conception de batterie qui pourrait réduire les coûts « radicalement » tout en augmentant l’autonomie du véhicule. Musk est resté sceptique, cependant, déclarant que le «Monocellulaire» la batterie mentionnée dans le rapport Reuters est «Électrochimiquement impossible.»

